Andi Noot parandas 2000 meetri jooksu Eesti siserekordit

Andi Noot jooksis laupäeval Tartu ülikooli spordihoones toimunud kergejõustikuvõistlusel 2000 m jooksus uue Eesti siserekordi 5.07,22, parandades senist tippmarki 5 sekundiga.

“Eesmärk oli joosta Eesti siserekord 2000 m distantsil ja mitte sekundiga, vaid tahtmine oli see ikka korralikult ära purustada,” tunnistas varem Kaur Kivistikule kuulunud rekordi 5.13,75 ületanud Andi Noot.

“Samas kiita ei tohi, aga tulemus peab meeldima. Alati saaks kõiki asju paremini, kuid sees joostud 5.07 on sümpaatne aeg.”

Nooda sõnul tuleb sellesse tulemusse suhtuda realistlikult, sest loevad ainult olümpiadistantsid ja seepärast keskendub ta edaspidi kindlasti 1500 m distantsile.

“Hetkel olen veel treening­tsüklis ning vorm ei ole kõige teravam,” lausus jooksumees. “Tegelikult hakkavad sisehooaeg ja tugevad võistlused Euroopas alles jaanuari keskpaigast, nii et sinnani hoian mahte üleval ja teen veel tugevalt trenni. Peaeesmärk on sise-EMi 1500 m norm, mis on 3.44.”