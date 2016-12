Dividendide TOP-ist leiab terve rea saarlasi

Kõige suurema dividenditulu teenis Eestis Oleg Ossinovski, kes võttis oma ettevõttest Skinest Grupp eelmisel aastal 17 miljonit eurot, selgus eile avaldatud Äripäeva eriväljaandest Dividendide TOP.

Kes on aga saarlased ja Saaremaaga seotud ettevõtjad, kes on sedakorda tabelisse jõudnud? Kõrgeimal, 20. kohal on kinnisvarafirma Arco Vara üks asutajatest Arti Arakas, kes pärast firma börsile tulekut oma osaluse maha müüs. Tema teenis tabeli andmeil omanikutuluna 1,5 miljonit eurot. Ruhnu rikkaim elanik, ehitusettevõtja Aivar Tuulberg on 27. kohal ja tema teenis dividendidena 1,24 miljonit eurot. 27. kohta jagab ta oma äripartneri Raivo Rannaga.

Tabelis edasi liikudes leiab kohalt 29 elektroonikat müüva Euronicsi ühe omanikest Jaan Koppeli, kes sai dividendituluna 1,22 miljonit eurot.

42. kohal on tabelis Baltic Workboatsi omanikud Märten Vaikmaa ja Margus Vanaselja. Nende dividendituluks on märgitud 915 000 eurot.

Saarlasest ärimehe Toomas Tooli abikaasa Mari Tool teenis dividenditulu 800 000 eurot ja tema on tabeli 51. kohal. Suvevilsandlase, Silberauto omaniku Väino Kaldoja dividendituluks on märgitud üle 592 000 euro ja see on andnud talle 76. koha.

450 000 euro suuruse dividendituluga on 111. kohal GOSPA hotelli haldav Tarmo Sumberg, 115. kohalt leiab aga kinnisvara, põllumajanduse ja tootmise valdkonnas tegutseva saarlase Kaido Jõelehe. Tema teenis dividendina üle 444 000 euro.

143. kohal on Luksusjahi omanik Sven Lennart Alpstål, kes sai dividendituluna üle 362 000 euro.

Värske dividendide edetabel on koostatud 2015. aasta majandusaasta aruannete alusel ja näitab, kui palju laekus ettevõtjatele omanikutulu eelmisel aastal. Eriväljaandes on reastatud 264 ettevõtjat, kelle teenitud omanikutulu oli 230 000 eurot või rohkem.

454. kohalt leiab ettevõtja Kirbu Rendi omaniku, endise Lääne-Saare vallavanema Andres Tinno. Tinno võttis dividendidena välja 157 500 eurot. IT-firma KonceptFormi omaniku Kristian von Wowerni päralt on tabelis aga 463. koht, tema dividenditulu oli täpselt 154 000 eurot.