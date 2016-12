MIS JUHTUS?

Mees varastas naistesukad ja alkoholi

Kuressaare politseijaoskonnas algatati eelmisel nädalal kümme kriminaalmenetlust. Kuressaare politseijaoskonna juhi Rainer Antsaare sõnul oli kolm neist seotud vägivallakuritegudega. Neli menetlust algatati varguste uurimiseks, millest kolm pani toime üks ja sama mees, kes varastas ühest poest naiste sukkpüksid ja teisest kauplusest kahel korral pudeli alkoholi.

Üks kriminaalmenetlus algatati mootorsõiduki juhi suhtes, kes juhtis sõidukit alkoholijoobe seisundis, ja kaks menetlust isikute suhtes, kes kallutasid alaealisi alkoholi tarbima.

Joomaseltskond põgenes

Pühapäeva varahommikul kell 5.45 eiras Kuressaares Tallinna tänaval politsei peatumismärguannet sõiduautot Opel juhtinud noormees, kes proovis politseinike eest ära sõita.

“Sõit kulges Tallinna tänavalt Selveri taha parklasse, sealt üle haljasala Kalevi tänavale, kust edasi sõitis Opel Kalevi tänavalt üle Tehnika tänava tupiktänavasse. Seal jooksis autos olnud viieliikmeline seltskond politsei eest ära, kuid enamik peeti siiski kohapeal kinni,” rääkis politseijuht. Antsaar lisas, et seltskonnas oli kaks joobnud alaealist ja üks alaealine, kes oli tarvitanud narkootilisi aineid.

“Võin politseiametnike kogemustele toetudes kinnitada, et katsed politsei eest ära sõita lõpevad enamasti sellega, et juht saadakse kätte ja teo eest tuleb vastutada seadusega ettenähtud korras,” nentis Antsaar ja pani kõigile südamele, et joobes juhiga sõidukis kaassõitjana viibimine on väga ohtlik ja mõtlematu tegu.

Tosin purjus alaealist

Lisaks oli politseil nädalavahetusel palju kokkupuuteid alkoholi tarbinud noortega.

Laupäeval kella ühe ajal öösel teatati Kuressaare linnas korteris toimuvast peost, kus teataja sõnul lärmasid purjus alaealised. Politseinikud kontrollisid korteris viibinud seltskonda ja kümnel alaealisel tuvastati alkoholitarvitamise tunnused. Juhtunu suhtes alustati väärteomenetlust, et selgitada, kuidas ja kelle vahendusel oli alkohol noorte kätte jõudnud.

Lisaks mainitud 12-le alkoholi tarvitanud alaealisele kontrolliti laupäeva varahommikul veel kolme alaealist, kellel tuvastati alkoholi tarvitamise tunnused ja kes anti üle lapsevanematele.

Nädalavahetusel anti politseile teada 17 erinevast juhtumist. Kainenema toimetati kaks inimest.