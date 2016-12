Öige saarlase tiitel Tallinna saarlaste segakoorile

Laupäeval kuulutas Tallinna saarlaste ühendus taas välja öige saarlase tiitli pälvija, esmakordselt sai tiitli kollektiiv ehk Tallinna saarlaste segakoor.

“Tegemist on aastast 1990 saarlaste vaimu pidevalt tegutseva alleshoidjaga,” ütles Saarte Häälele Tallinna saarlaste ühenduse eestseisuse esimees Kalle Liiv. “Arvasime, et need, kes tasakesi ja vaikselt kogu aeg tööd teevad, vajavad ka märkamist.”

5. jaanuaril 1990 asutatud Tallinna saarlaste segakooris osalevad mandrisaarlased Tallinnast ja Harjumaalt. Repertuaaris on valdavalt eesti laulud, nende hulgas suur osa kodusaare heliloojate loodud. Koori dirigent on praegu Johanna Murakas.

Koor on osa võtnud laulupidudest ja laulupäevadest, laulumatkad on viinud Lätisse, Soome, Rootsi, Ungarisse, Taani ja Norrasse. Traditsiooniks on kontserdid emadepäeval ja jõulu teisel pühal Tallinna toomkirikus.

Mehis Tulk