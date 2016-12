Saaremaa meeskonnale esiliigas kaks rasket võitu

Eesti meeste võrkpallimeistrivõistluste esiliigas sai Saaremaa meeskond nädalavahetusel kaks võitu, kui alistas kahel korral Pärnu SK/VK võrdse tulemusega 3 : 2.

Kuigi esimene geim laupäeval Kuressaare spordihoones võideti 25 : 19, siis kaks järgmist kaotati 23 : 25 ja 19 : 25. Kolmandas geimis pidi mängu sekkuma ka treener Asko Esna, sest meeskond oli kaotusseisus 1 : 6, 4 : 11 ja 8 : 16. Vaatamata sellele, et geimi päästa ei õnnestunud, tuli mängu murrang.

Vaim vajas turgutamist

“Oli nii, et poistel kadus vaim ja emotsioon ära, pidin tulema, et seda uuesti üles tõmmata,” rääkis Asko Esna. “Algul läks veidi aega, aga mida mäng edasi, seda rohkem leidis iga mees oma koha uuesti üles ja siis hakkas tulema.”

Neljandas geimis said võõrustajad algedu 10 : 4 ja võitsid 25 : 19. Viimases võitjas kahtlust enam ei olnud. Kiirelt saadi ette 3 : 0 ja 7 : 2 ning võit vormistati numbritega 15 : 8. “Ühel hetkel hakkas blokk pidama ja kaitsemängu saime tööle, sealt hakkas mäng ka jooksma,” tõdes Esna.

Pühapäeval võideti pärnakaid võõrsil sama tulemusega 3 : 2 (25 : 17, 19 : 25, 25 : 13, 21 : 25, 15 : 10). “Alustasime väga hästi ja saime oma servi tööle, eriti hästi servis täna Cris-Karlis Lepp,” rääkis treener Asko Esna. “Kahes esimeses võidetud geimis tegime palju pahandust just servil ja seejärel oli juba hea nii blokis kui ka kaitses mängida. Kaotatud kolmandas ja neljandas geimis püüdsime natuke liiga jõuga asja lahendada ja seda eriti rünnakul.”

Otsustav geim oli saarlaste poolt jälle väga hea. Saadi ette 8 : 1 ja seda paljuski tänu Lepa servidele. Edasine oli juba põhimõtteliselt vormistamise küsimus.

Kahe võiduga rahul

Asko Esna tunnistas, et on nädalavahetuse kahe võidu ja 4 punktiga väga rahul, sest siiani on kõik 3 : 2 mängud kaotatud. “Järjelikult oleme teinud õiged otsused ja need töötavad,” tõdes ta. “Kui nüüd kokkuvõtvalt esimest ringi vaadata, siis oleme mänginud küll natuke kõikuvalt, aga mängude saldo on positiivne. Usun, et saame oma asju veelgi paremaks muuta ja tahaks loota, et teine ring on veelgi võidukam.”

Asko Esna hinnangul on liigatabel suhteliselt tihe ja keegi kellelegi niisama midagi ei anna. “Igatahes esimese ringiga jään rahule ja Saaremaa võrkpall on sellega ainult võitnud, et taas esiliigas mängime,” lausus treener. “Teine ring saab kindlasti pingelisem olema, sest meid osatakse juba karta ja oleme andnud selge signaali, et Saaremaal osatakse seda pallimängu ikka mängida.”