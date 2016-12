Saaremaale tuleb uus regatt

Saaremaa merispordi selts (SMS) on koostöös Läti purjespordiklubidega algatamas uut rahvusvahelist regatti Liivi lahel.

“Lätlased on väga huvitatud koostööst meiega,“ kinnitas Saarte Häälele SMS-i kommodoor Margus Männik. Ta lisas, et tegu on samade klubidega, kes praegu organiseerivad purjespordivõistlust Baltic Open Regatta ehk BOR, mis on ühtlasi ka Läti meistrivõistlused purjetamises.

2017. aasta suvel toimubki võistlus veel Baltic Open Regatta nime all, kuid see läbib juba ka Ruhnut ja Roomassaaret. 17.–22. juulini kestva regati marsruut on järgmine: Riia ring, Riia–Roja, Roja–Ruhnu, Ruhnu–Roomassaare ja Roomassaare ring. Lõpetatakse Roomassaares.

Regatile on tuleval suvel oodata vähemalt 40 alust, igal jahil kuus kuni kaheksa purjetajat, märkis Männik. “Täiesti arvestatava hulga inimesi toome Kuressaarde,” lisas ta, viidates, et regatil on arvestatav majanduslik pool sihtkohtade jaoks.

Edaspidi ehk 2018. aastast alates on plaanis nimetada võistlus Liivi lahe regatiks või Liivi lahe meistrivõistlusteks. Uus rahvusvaheline võistlus on kavas muuta traditsiooniks, kinnitas Männik. Ta lisas, et tulevikus soovitakse regati marsruuti haarata ka Pärnu.

Samuti näeb praegune plaan ette, et igal aastal oleksid start ja finiš n-ö järgmises paigas. “Need on kohalikule piirkonnale kõige magusamad,” sõnas Männik, selgitades, et stardis ja finišis on purjetajad kõige kauem kohapeal.