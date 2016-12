Turismileeris lahkhelid

Erimeelsuste tõttu jääb Kuressaare linna põhjalikum tutvustus Saaremaa vanimast ja suurimast turismitrükisest välja.

Ettevõtjaid koondav sihtasutus Saaremaa Turism on alates 1998. aastast välja andnud iga-aastast turismikataloogi “Saaremaa ja Muhu”, mis on sisuliselt ka maakonna esindustrükis. Selle tegemiseks on müüdud reklaami. Rahaliselt on trükisesse panustanud ka Kuressaare linn, saades vastu leheküljed Kuressaare infoga. Turismiinfo on saanud kataloogi jaotusmaterjaliks.

Eelmisel aastal toimunud maakondliku turismireformi käigus koondati Kuressaare turismindus ja selle rahastamine loodud katusasutuse Visit Saaremaa alla. Hetkel on seal 52 liiget.Üheks nendest on SA Saaremaa Turism ja algul oli palju juttu sellest, et kataloogi hakatakse edaspidi koos koostama.

Kataloogi jäi siiski vedama Saaremaa Turism ja Visit Saaremaalt oodati kataloogis osalemist muu hulgas Kuressaare reklaami ostmise näol.

“MTÜ tegevjuht (Ergo Oolup – toim) kinnitas meile korduvat, et Kuressaare toetab kataloogi nende organisatsiooni kaudu ja me alustasime maikuus ühiselt kataloogi ettevalmistamist,” rääkis Saaremaa Turismi juhatuse liige Anu Lomp.

Novembris võttis Visit Saaremaa volikogu ootamatult vastu otsuse, et rahasüst 1600 eurot jääb sel aastal ära. Lomp märkis, et nemad olid kataloogi juba koostama hakanud ja linna mitteosalemine tuli seega halva üllatusena.

Ergo Oolup kinnitas, et volinike otsus oli tõepoolest selline. Siiski küsiti võimalust kataloogi kaanele Saaremaad turistile tutvustava kodulehe www.visitsaaremaa.ee paigutamiseks ja pakuti selle eest 500 eurot. Sellise võimaluse pakkumisest keeldus omakorda Saaremaa Turism. Oolup ütles, et pakkumine on siiski jõus ja ta loodab väljaandja meelemuutusele. “Lisaks toetasime kataloogi omapoolse sisuloome ja ettepanekutega,” märkis Oolup, viidates, et täiesti kõrvale nad ei jäänud.

Samas kinnitavad mõlemad osapooled, et Kuressaare kataloogist päris välja ei jää. Ei tule vaid põhjalikumat tutvustust. Samuti leiab kataloogist ka Visit Saaremaa veebiaadressi.

Linnapea Madis Kallas tülisse ei sekku, öeldes vaid, et kogu rahastuse otsustamine anti üle Visit Saaremaale. Visit Saaremaa andvat Kallase sõnul välja ka oma trükise, mis maakonda tutvustab.

Kuigi lahkhelidest kõneldes ollakse üsna diplomaatilised, väites, et tülisid ei ole, ja räägitakse asjalikust koostööst, polevat asjad tegelikult sugugi nii roosilised. Nimelt olevat SA-l Saaremaa Turism Visit Saaremaa tegevusele tõsiseid etteheiteid. Näiteks on palju kriitikat saanud pulmapealinna projekt.

Lahkhelide eest hoiatati

Visit Saaremaaga keeldus ennast sidumast endine Kuressaare ja sisuliselt ka maakonna turismijuht Karmen Paju. Ta läks juhtima hoopiski Põhja-Eesti turismi. Paju märkis turismireformi tegemise ajal korduvalt, et sellisel kujul on konflikti teke vaid aja küsimus.

Karmen Paju kommenteeris Saarte Häälele ka nüüd toimuvat: “Olen endiselt seisukohal, et valitud MTÜ mudelisse on konflikt juba eos sisse kodeeritud ja praegusel kujul on Visit Saaremaa kui turismisihtkoha organisatsiooni võimekus tegutseda strateegilise juhina keeruline ja pärsitud. Selline kooslus näib kõrvaltvaatajaile demokraatlik, kuid ühisotsustele jõudmine, konsensuse saavutamine on väga vaevaline. Üldises plaanis sai otsustajaid hoiatatud ja need argumendid aasta tagasi lauale toodud, kuid öeldakse, et on õiged ja valed seisukohad ning kellel võim, sellel õigus.

Saaremaa turismireformi praktika on hea näide sellest, et ümberkorraldusi tuleb vältida seni, kuni pole selgelt mõistetud, et need tegelevad probleemi tuumaks olevate põhjustega.”