Ida-Saaremaa tõmmati haneks (1)

Orissaare, Pöide ja Leisi vald oleksid suure tõenäosusega võinud ühineda Ida-Saare vallaks, kui eelmine valitsus oleks võimaldanud seaduses lubatud erisusi. Sellise järelduse saab teha riigikohtu eile avaldatud otsusest.

“See otsus on ikka negatiivne,” ütles eile Saarte Häälele Pöide volikogu liige Priit Lulla. Pöide oli üks mitmest Eesti vallast, kes kaebasid haldusreformiseaduse riigikohtusse.

Eile avaldatud otsusega pidas riigikohus kaebusi suures osas põhjendamatuiks. Kohus ütles vaid, et 100 000-eurone ühinemiskulude ülempiir on seadusega vastuolus. See suures osas kedagi ei puuduta, kuna nii suureks kulud ei paisu. Paljuloodetud sundliitmise tühistamist ei tulnud.

Pöide vallavanem Andres Hanso ütles, et tema lootused olid suuremad ja et kohtu põhjendused on üsna sisutühjad. Tema sõnul oli riigikohtu otsuses ikkagi annus riigi poliitikat. “Õigustati õigustamatut,” avaldas Hanso arvamust.

Pöide valda enim puudutanud 5000 elaniku kriteeriumi osas leidis riigikohtu kolleegium, et elanike kriteerium ei ole ainus, mida haldusterritoriaalse korralduse muutmisel arvestada tuleb.

“Seadus võimaldab valitsusel jätta ka alla 5000 elanikuga omavalitsusüksus ühendamata, kui selleks on kaalukad põhjused,” seisab otsuses.

Priit Lulla ütles, et tegelikult olid Ida-Saaremaa läbirääkimised tublid ja asjalikud. “Nii kaua, kuni [Taavi] Rõivas tuli siia jalgu trampima, et alla 5000 ei saa,” märkis Lulla. Kui nüüdset riigikohtu seisukohta lugeda, siis võinuksid läbirääkimised rahulikult edasi minna ja valitsus oleks teinud otsuse eraldi. Seda, et veidi alla 5000 elanikuga valdade puhul ollakse paindlikud, kinnitasid eile nii peaminister Jüri Ratas kui ka valitsust esindanud advokaadid.

Peaminister kinnitas Postimehele, et kohati muret tekitanud 5000 elaniku nõude puhul omavalitsuse moodustamiseks on mõistliku lahenduse leidmiseks võimalik lubada mõningast paindlikkust.

Advokaadid lisasid, et 5000 elaniku kriteerium on siduv sundliitmise menetluse algatamisel, kuid mitte lõppotsuse tegemisel. Seega ei pea valitsus sundliitmist lõpuni viima ja võib jätta näiteks 4999 elanikuga valla omaette. Ida-Saaremaa valdu see ei lohuta, sest nemad oleksid pidanud omakorda ühinema ja see ühinemislaev on nüüdseks juba sadamast lahkunud.

Andres Hanso sõnul jäädakse nüüd siis ootama valitsuse sundliitmise määrust. Seejärel saab vald esitada oma seisukoha ning siis valitsus kas jätab nad rahule või sundliidabki.

“Ei usu,” kostis Andres Hanso pakkumise peale, et äkki valitsus jätabki Pöide omaette nagu Muhu või Ruhnu. “Aga lootma peab,” lisas ta.

Vägisi armsaks ei saa

Tornimäe külje all tegutsev ettevõtja Priit Lulla ütleb naerdes, et vähemalt üks hea asi on sundliitmise juures küll. “Jääme siia üksinda ja keegi meid ei kontrolli,” muigab Lulla, viidates, et ei linnasaksad viitsi nii kaugele küll vist tulema hakata.

Tõsisemaks muutudes ütleb Lulla, et tasuks ühest asjast aru saada. Ühinemise vastu pole keegi, oleneb, kuidas seda teha. Tema sõnul oleks see pidanud olema nagu abiellumisega. “Armastama peaks ka,” arvab Lulla. Nüüd pannakse tema sõnul aga vägisi paari ja siis tuleb vaadata, kuidas hakkama saada.

Volinik Lulla ütleb, et linnast jääb Pöide ikka kaugele. Tõsi ta on, et väiksematest keskustest võistleb selle kandiga vaid Taga-Sõrve.

Räägitakse küll, et uues suures volikogus on linnamehi vähem kui maamehi, kuid pilt pöörduks Lulla arvates ikkagi linna kasuks. “See 40 protsenti on ikka huvitatud, et Tallinna tänav korda saaks,” ütleb ta, lisades, et maapiirkondade inimestel tuleks võidelda oma kandi eest.

Priit Lulla meelest oleks Saaremaa pidanud jaotuma Kuressaare, Ida-Saare ja Lääne-Saare vallaks.