ETV näitab jõuluajal saarlaste sokufilmi

Saarlaste dokfilm “Kuidas teha Saaremaal sokku” jõuab ETV kaudu ekraanile 24. detsembril kell 10.

Sokud on ühed viguritega tegelased, kes ammustel aegadel ringi jooksid ja talvise pööripäeva paiku puksisid, et tähistada valguse võitu ja uue elu, viljaka aasta algust. See aeg on näiteks soome keeles talletunud jõuluvana nimetusse joulupukki, mis sõna-sõnalt tähendab jõulusokku.

ETV-s juhtuski nii, et film läks telekavasse pealkirjaga “Kuidas teha Saaremaal jõulusokku”, juures selgitus, et ammu enne jõuluvana tulekut jooksid ringi jõulusokud. Filmi tegijad saatsid ETV-le kohe meeldetuletuse, et dokumentaalfilm on pealkirjaga “Kuidas teha Saaremaal sokku” ja räägib sellest, et Saaremaal teatakse sokkusid näärisokkudena, kes jooksevad ringi uusaastaööl, kuid parandus on jõudnud ainult veebis avaldatud kavadesse.