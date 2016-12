Kodune ema asus tootma saaremaist looduskosmeetikat

Kolmandat aastat lapsehoolduspuhkusel olnud Triinu Karolinil tekkis ühel hetkel vastupandamatu soov millegagi veel tege­leda. Hakkaja noor naine võttis kätte ja valmistab nüüd ilutooteid.

Triinu Karolin, neiupõlvenimega Tootmaa, tunnistas, et kehakoorijaid oma retsepti järgi on ta teinud juba üle kolme aasta, kuid müügiga alustas tasapisi sel suvel.

“Samas ei ole see nii lihtne, et võtad kätte ja hakkad muudkui müüma, kõigepealt on vaja paberimajandus korda ajada, kui ükskord aru saad, mida kõike vaja on,” rääkis Triinu. Päris valmis pakendis toode jõudis tema kaubamärgi HOIA homespa (koduspaa – ingl k) alt müüki alles tänavu oktoobris.

Peas käis klõps

Triinu Karolin tõdes, et mõtles kaua, mida võiks ta lastega kodus olles siis veel teha. Nahahoolduse peale ta kohe päris alguses ei tulnudki, kuigi oli oma sõnul sel alal juba katsetanud.

“Mulle tundus, et seda teevad ju kõik, Eestis on nii palju erinevaid looduskosmeetika tootjaid,” nentis noor ettevõtja. “Aga siis tuli Sven (Sven Nuum – toim) ükspäev oma uut Boost Yourself’i toodet meie juurde pildistama ja tema arvas, et ma peaksin siiski oma brändi looma,” rääkis Triinu. “Peas käis klõps ära ja nii ta läks.”

Kohalikke koostisosi on Triinu Karolini toodetes praeguse seisuga ainult kadakamarja-rosmariinkehakoorijas. “Seal sees on mu enda suure vaevaga korjatud kadakamarjad,” kinnitas ta. Edaspidi tahaks ta aga saaremaist toorainet kindlasti rohkem kasutada. Samas möönis Triinu, et selleni jõudmine võtab ilmselt veel aega. “Kahe pisikese lapse kõrvalt tootearendust teha tähendab, et seda tuleb teha une arvelt. Aga uni on mulle püha!”

Ent tooted valmivad sajaprotsendiliselt Saaremaal ja ettevõtegi on registreeritud Saaremaale. “Kogu ettevõtmine on 100% minu erabisnis. Teen kõik ise – valmistan tooteid, leiutan jõudumööda uusi, korraldan paberimajandust, tellin toorainet, teen turundust, tegelen müügiga,” loetles Triinu. “Abikaasa on moraalne tugi ja postituvi,” lisas ta.

Triinu tõdes, et ei usaldakski vist kedagi teist oma tooteid valmistama. “Pealegi on bränd veel nii verivärske, et ega midagi väga üle jää, et oleks, millest palka maksta,” selgitas ta. “Kogu sissetulev kopikas läheb uue tooraine soetamiseks, siltide, topsikute ja muu tavaari tellimiseks, turunduseks ja arenduseks.” Vaid raamatupidamist ei tee Triinu ise.

Kõige esimene hitt-toode oli HOIA homespa sidrunheina-kehakoorija. “Seejärel oli kõige populaarsem beebivaht, siis tsitrusekehakoorija ja piparmündi-greibivaht, seejärel kookosekehavaht ja nüüd roosipuu-kehavaht,” loetles Triinu Karolin.

Kõik on hitid

Kehakoorijatest oli kohvi-münt mõne nädala nii populaarne, et Triinu pidi seda pidevalt juurde tegema. “Seega võin öelda, et tegelikult ei olegi enam hitt-toodet, kõik tooted on populaarsed, lihtsalt erinevatel nädalatel.”

HOIA tooteid saab osta Saaremaa kunstistuudiost, Saarte Sahvrist, Saare Kehastuudiost ja GOSPA-st. Tallinnas on HOIA esindatud Mimesise looduskosmeetika ja Sidruniga Tee poes ning Haapsalus Hingepesas.

Kudjapel elav Triinu Karolin on kahe armsa ja energilise poja ema. Hariduselt on ta aga hoopiski jurist. “Olen tegelenud väga paljude erinevate asjadega, kuid hetkel ei jõua pere, kodu ja HOIA kõrvalt küll mitte millegi muuga tegeleda. Siis on hästi, kui kord kahe kuu jooksul juuksurisse jõuan,” märkis ta. “Telekat ei vaata, uudiseid ei loe, trennis ei käi.”