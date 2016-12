Kunstiklubi sügisnäitusel näeb nii punkareid kui ka loodust

Kuressaare kultuurikeskuses avati reedel kaks näitust – Saaremaa kunstiklubi sügisnäitus “Elust enesest” ja Enda Naabri guaššmaalide näitus “Mälestuspildid läbi aegade”.

Kultuurikeskuse saalis avatud kunstiklubi traditsioonilisel sügisnäitusel on sel korral üle 30 töö 23 autorilt.

Hetkel Inglismaal viibiv Saaremaa kunstiklubi president Reet Truuväärt leiab, et sügisnäituste tugev traditsioon näitab kunstiklubi elujõulisust ja teisalt kunsti laia kandepinda Saaremaal. Sügisnäitust on korraldatud 1978. aastal loodud kunstiklubi algusaegadest saadik.

Saaremaa kunstiklubi juhatuse liige Anne Olop ütles Saarte Häälele, et näitus üllatas teda meeldivalt. “Oli väga toredaid pilte, paljudel hoopis teistmoodi, kui nad tavaliselt maalinud on,” lisas ta. Olopi sõnul on sügisnäituse traditsioon klubi liikmetele väga oluline, kuna see paneb igal aastal pingutama.

Anne Olopi enda näitusel olev õlimaal “Meenutamaks kesklinna lilleklumpi” kujutab värvikaid Kuressaare punkareid. “See mõte tuli mul aastaid tagasi, kui punkarid olid sellised väga säravad ja linnapildis märgatavad,” rääkis Olop, lisades, et talle on punkarid alati meeldinud ja meeldivad praegugi. “Nad on huvitavad ja toredad ja üldiselt ikka tublid töömehed enamikus.”

Olop meenutas, et kutsus punkarid kokku ja tegi neist fotosid. Kui ta aga maalima asus, ei tahtnud töö kunstniku hinnangul õiget ilmet võtta ja jäi aastateks seisma. Tänavu viis ta alustatu viimaks lõpule.

Aastaid sügisnäitusi kujundada aidanud metalli- ja maalikunstnik Endla Tuutma ütles, et aastate lõikes on sügisnäitused olnud teatud moel sarnased ja samas ka erinevad. “Selline üldine koloriit on tihti erinev,” nentis ta ja lisas, et mõnel aastal on kunstnikud välja pannud suuremaid ja teisel aastal jälle tagasihoidlikumaid töid.

Tuutma tõdes, et väljapaneku üldist ilmet mõjutab siiski väga palju ka ruum. “Raekojas on ikka pidulikum,” selgitas ta, viidates, et kunst tahab olla kesksel kohal ja tähtis. Kultuurikeskuse saalis jäävad tööd tema hinnangul liialt taustaks.

Kunstiklubi sügisnäitus jääb avatuks 21. jaanuarini.

Enda Naabri tööd kaunistavad kultuurikeskuse esimest korrust. Sama näitus oli hiljaaegu üleval ka Kiievis. Kuressaare Kultuurivara kunstikuraatori Lii Pihla sõnul on Naaber üks omanäolisemaid Saaremaa kunstnikke, kelle stiil tuleb ilmekalt välja just tema väiksemates, nappide vahenditega tehtud töödes. “Keegi teine päris nii ei tee,” iseloomustas ta Naabri maale.

Enda Naaber ise ütles, et see on tema üheksas isiknäitus 30 aasta jooksul, mil ta on kunstiga tegelenud. Maalima hakkas ta mõneti juhuslikult 1977. aastal Vilsandil. “Sõitsime siis Vilsandile. Kõigil olid maalimistarbed kaasas, aga minul mitte,” meenutas Naaber. Saarel olnud poeet ja maalikunstnik Aleksander Suuman leidis aga, et nii ei lähe ja innustas ka Naabrit maalima.