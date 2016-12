Maimu Pere: nii palju on meenutada

Eile täitus 90. aastaring Mustjala valla aukodanikul, kauaaegsel kooliõpetajal ja käsitöömeistril Maimu Perel. “Ma´p saa üldse aru, et see number nii suur on. Tõsiasi on aga see, et ma nüüd nii auväärses eas olen,” ütles juubilar.

Abula külast pärit Maimu elab juba aastakümneid Mustjala alevikus kortermajas, kus ta neil päevil arvukaid külalisi võõrustas.

“Oi kui palju siin on käinud – poja pere, sugulased, kooliõpetajad, vallavalitsuse inimesed, naiste klubi liikmed. Nii palju on meenutada ja rääkida. Üks sats on lubanud 25-ndal tulla. Kõik on kena. Palju tänu kõigile!” tundis juubilar õnnitlejaist heameelt.

Seitsme aasta eest maakonna käsitööpreemiaga KadakMari tunnustatud Maimu Peret võib julgelt kutsuda elavaks entsüklopeediaks, kes teab omakandiinimestest ja sündmustest põnevaid lugusid pajatada. Tema lapsepõlve mängukaaslane, kooliõde ja hilisem kolleeg oli kirjanik Endla Tegova, kelle loomingut ta väga austab.

“Ma olen igalt poolt kenasti läbi tulnud. Tänagi meenutasime noorusaega, kõike seda, mida oleme Mustjalas teinud,” märkis Maimu Pere.

Niisama 90-aastane sitke saare naine toas istuda ei malda. Tema lahutamatud kaaslased on raamatud, ajakirjad ja ajalehed. “Ma loen kogu aeg, eesti autorid on minu lemmikud. Heegeldada meeldib mulle ka. Viimasel ajal olen sellega ehk vähem tegelenud. Oma sugulastele heegeldasin seinavaibad. Nii see aeg läheb. Järgmise aasta peale pole veel mõelnud. Suuri plaane selles eas enam ju ei tee,” mõtiskles juubilar.

Välja minnes võtab Maimu kepi endale kaaslaseks ja abiks. Pikki retki ta enam ette ei võta, aga värskes õhus viibimine annab erksa tunde igal juhul.

Õnne ja erksat meelt soovivad juubilarile ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.