 Muhu Liival hakkas tööle minispaa

Haljastusettevõtja Marve Järv avas Muhu Liival minispaa, mis pakub esialgu huviliste vähesuse tõttu teenust vaid tellimuse peale.

“Tegin mõned tutvustavad päevad ja sain aru, et praegu pole mõtet seal niisama istuda,” ütles paar nädalat tagasi Liival Tõnise maja II korrusel minispaa Jaspis avanud Marve Järv, kes on tuntud kohaliku haljastusettevõtte Käoking osanikuna.

Minispaa pakub erinevaid massaaže, keha- ja näohoolitsusi, maniküüri, pediküüri. Lisaks pakub Jaspis ka tervist toetavaid kuure. Näiteks probleemsete sõrmeliigeste, aga ka karedate või külmetavate käte puhul saab leevendust soojast parafiinihooldusest.

2015. aastal Kuressaare ametikoolis spaateenindaja kutse omandanud Marve sõnul on ta seni saanud klientidelt positiivset tagasisidet. “Üks mees käis massaažis ja pärast naine helistas, et tea mis sa temaga tegid, et juba kaks päeva on mehel loll naeratus näol,” naeris Järv, kinnitades võimalike vääritimõistmiste hajutamiseks, et spaa pakub täiesti klassikalist massaaži. “See on tavaline massaaž, ehkki tegin natuke teistmoodi.”

Marve Järve sõnul loodab ta külastajate arvu kasvu pärast aastavahetust. “Laupäeval käisin Muhu laadal ja seal inimesed andsid teada, et sel aastal nad ei jõua, aga kui jõulude ja aastavahetuse melu on möödas, siis..,” on spaaomanik lootusrikas.

Kui praegu piirdub Jaspise spaaks olemine vaid dušinurgaga, mis võimaldab pakkuda mõningaid spaadele iseloomulikke protseduure, on Marve Järve eesmärk liikuda selles suunas, et Muhus oleks oma spaa koos erinevate vannide ja muu sinna juurde kuuluvaga.