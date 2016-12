Orissaare muusikakool vajab toetust digiklaveri ostmiseks

Hooandja portaali on ühe toetust ootava projektina jõudnud Orissaare muusikakoolile digiklaveri soetamine. Klaverit oleks koolil hädasti tarvis.

Muusikakooli direktori Martti Nõu (pildil) sõnul on aktiivselt tegutseval muusikakoolil uusi pille juurde tarvis ikka ja alati. Digiklaver oleks aga n-ö esimene samm lähemale uuele päris klaverile. Viimane on nimelt kallim kui digivariant. „Digiklaver on elektriline klaver, millel saab mängida nii klassikalist muusikat kui ka rütmimuusikat,” selgitas Nõu Kadi raadiole antud intervjuus.

Digiklaveril on olemas ka süntesaatori funktsionaalsus, samuti saab digiklaveri külge ühendada mikrofoni. „Hea mitmekülgne pill, millega saab teha nii proove noortebändidega kui ka lihtsalt harjutada. Samuti saab sellega käia majast väljas esinemas,” rääkis Nõu.

Hooandja portaalis on Orissaare digiklaveri projekti küll juba märgatud ja hulk toetussummasid on ka laekunud, kuid umbes täpselt pool on Nõu sõnul kogusummast veel puudu. Ühtekokku on tarvis koguda 935 eurot.

Nõu kinnitusel ei küsi nad digiklaveri jaoks raha, ilma et nad midagi vastu ei annaks. Igale annetajale saadetakse e-postiga kingituseks mp3-formaadis audio-tänukaart, mille muusikakool salvestab uue digitaalse klaveri ja lauljate abiga kohe, kui pill ostetud.

Selgitusse tuleks lisada ka nimi, kui see erineb ülekande tegija nimest. Lisaks tuleks annetust tehes lisada pangaülekande selgitusse e-posti aadress, millele audio-tänukaarti soovitakse saada. „Kui sul ei ole omanimelist laulu, siis toeta meie digitaalse klaveri ostmist ja saad tänuks vastu omanimelise lühikese laulujupi!” kutsub Orissaare muusikakool üles.