Pühade eel ja järel on suurem osa e-laevapileteid müüdud

Kes tahab jõulupühadeks Saaremaale tulla ja pole seni laevapiletit ära ostnud, peab arvestama sellega, et pileti saab osta vaid sadama kassast.

Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro nentis vastuseks Saarte Hääle küsimusele, kuidas pühadeaegsete e-piletitega on, et info päevade kaupa e-piletite müügi kohta on liinide ja päevade lõikes nähtav nende koduleheküljel Praamid.ee “osta pilet” alajaotuses.

Tõepoolest, sealt nähtub, et näiteks 22. ja 23. detsembril on valdav osa e-pileteid väljumistele Virtsust välja müüdud. Sama lugu on 26. detsembri väljumistega Kuivastust.

“E-pileteid on müüdud 50 protsendi ulatuses laeva täitumusest,” täpsustas Arro. Ülejäänud kohad müüakse tema sõnul kassades. Ta märkis, et TS Laevad on riigiga kokkuleppel muutnud laevagraafikuid nii, et väiksema nõudlusega reisid on asendatud reisidega päevadel ja kellaaegadel, mil nõudlus on oodatavalt suurem. “Ka see info on väljas meie koduleheküljel,” juhendas ta.

Ära jäävad 24. detsembri väljumine kell 23 Kuivastust ja 25. detsembri väljumine kell 24 Virtsust ning lisanduvad väljumised 26. detsembril kell 10.30 Virtsust ja kell 11.15 Kuivastust. Ära jäävad ka 31. detsembril väljumine kell 23 Kuivastust ja 1. jaanuaril väljumine kell 24 Virtsust ning lisanduvad väljumised 1. jaanuaril kell 10.30 Virtsust ja kell 11.15 Kuivastust. “Juhul kui siiski tekivad järjekorrad ja maha jääb rohkem kui 100 meetrit sõidukeid, toimuvad lisareisid,” lisas Sirle Arro.