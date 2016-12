Saaremaa piimatööstus rikastas oma maitsevõide sortimenti

Kui Saaremaa või päikesekuivatatud tomatitega on kohaliku kraami austajatele juba tuttav toode, siis hiljuti lisandus saaremaiste maitsevõide sekka ka ererohelises pakendis või koduaia ürtidega.

Saaremaa piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine (pildil) tõdes, et sellise või sortimenti võtmise mõte tekkis tegelikult juba mõni aeg tagasi, kevadel, kui ka looduses on enam rohelist. Tootearenduse protsessid võtavad aga aega ja nii sai suvel planeeritud, et uus või tuuakse turule sügisel.

Starditi oktoobris Tallinna toidumessil, kus korraldati degusteerimisi ja tehti õnnestunult ka esimesed müügid. “Kuivõrd toote vastuvõtt oli kohe väga hea, tuli kiirelt tegutseda, et meie uut võid juba jõulukuul ka kaubanduses laiemalt pakkuda,” nentis Kivine.

Ta avaldas lootust, et uus või sobitub nii retseptidesse erinevate roogade valmistamisel kui ka lihtsalt jõululauale. “Igatahes on tagasiside olnud siiani väga hea ja müüginumbrid ootustele vastavad,” kinnitas tööstuse juhatuse esimees.