Salme koolipere kogunes rahuläbirääkimistele

Salme lõhestunud koolipere kogunes eile pärastlõunal koos vallavanema ja lapsevanematega koosolekule, et leida leevendust lõkkele löönud konfliktile ja lahendada nii matemaatikaõpetaja kui ka koolidirektori küsimus.

Salme kooli kodundusklassi uksest astusid eile kella poole kolme paiku välja tusaste nägudega pedagoogid, et kohe alustada uut koosolekut koos hoolekogu ja vallavalitsusega. Saarte Hääle ajakirjanikke sellele koosolekule ei lubatud.

Kooli õppealajuhataja Marina Maasik sõnas, et tahaks eesootavalt koosolekult eelkõige lahendust ja tülikirve mahamatmist, kuid kahtleb, et see nii ka tõesti läheb. “Kokkuleppele jõudmine oleks ime, sest nii lapsevanemate seas kui ka hoolekogus on selgelt välja kujunenud kaks vastasleeri,” lausus ta.

Õppealajuhataja ütles, et vallavanemale on tehtud pöördumine, milles direktoriks pakutakse käsitööõpetaja Tiia Kobinit. “See peab olema keegi neutraalne inimene, et üldse mingit vaherahu lootust oleks, sest neile, kellele eelmine direktor ei sobinud, ei saa ka mina olla aktsepteeritav variant.”

Marina Maasik on ühtlasi kooli inglise keele õpetaja ning levinud on kuuldused, et ta plaanib ametist loobuda. “Ma ei ole veel sellele mõelnud, aga kindlasti peab seda kaaluma, kui juhiks valitakse keegi vastasleerist,” märkis Maasik. Praegu on tema arvates siiski peamine eesmärk taastada koolis sõbralik õhkkond.

Maasiku nimetatud vastasleeri esindaja, endist direktorit Marika Pütseppa suhtlemisprobleemides süüdistanud huvijuht Mariliis Lazarev sõnas, et kuigi ajad on pingelised, ei saa öelda, et see oleks iga keharakuga tuntav.

“Ausalt öelda ei oskagi seda koolis valitsevat olukorda kuidagi hinnata, aga kindlasti ei ole asi nii hull, kui võib näida,” nentis ta.

Lazarevi hinnangul sobiks käsitööõpetaja Tiia Kobin direktori “kingadesse” hästi ning ta lisas, et tegemist on “tõelise inimeste inimesega”. “Marika oli direktorina paberil väga hea, vajaka jäi sisekliimale tähelepanu pööramisest,” lausus Lazarev. “Praegu tahaks väga, et koosolekul õnnestuks kokkuleppele jõuda.”

Vallavanem Kalmer Poopuu ütles enne koosolekut, et tema on siin eelkõige lepitaja rollis. “Selge on see, et asjad on vaja paika saada, ning selle kallal me hetkel vaeva näeme,” kinnitas Poopuu.

Tema sõnul täienevad õppealajuhataja tööülesanded nüüd erinevate projektidega, mis varem olid direktori ülesanne. Vaheajal hakatakse kokku panema uut tunniplaani, kus tööjaotus üle vaadatakse.

“Loogiline jätk oleks muidugi olnud see, kui õppealajuhataja oleks direktori kohale asunud, aga anname endast parima, et olukord lahendada,” lausus Salme vallavanem.

Lapsevanemad tahavad matemaatikaõpetajat tagasi

7. klassi lapsevanemad kirjutasid pöördumise, milles palusid matemaatikatundide jätkamist endise õpetaja käe all.

“Ma ei tea, kuidas on teiste klassidega, aga meie lapsed tahavad küll, et nendele jätkaks matemaatika õpetamist Marika Pütsep,” ütles kirja koostanud lapsevanem. “Õpetaja tööleping ei ole lõppenud ja see oli meie laste soov. Direktori tööd ei saa lapsed ja vanemad hinnata.”