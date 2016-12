Sokid tegid Saaremaa ajateenijatele rõõmu

Eile jõudis lõpule naiskodukaitse (NKK) Saaremaa ringkonna, Kadi raadio ja ajalehe Saarte Hääl üleskutsel juba kaheksandat korda toimunud sokikudumise kampaania – kõik kootud sokid jõudsid mandrile, et rõõmustada Saaremaa sõdurpoisse.

Saarte Hääle tegevtoimetaja Andres Sepp tõdes, et temale meenub igal aastalõpul sõdurpoistele sokkide kogumisega seoses hea kolleeg Rita Loel, kes naiskodukaitse juhina aastaid neid kampaaniaid vedas. “Kuri haigus viis Rita meie hulgast neli aastat tagasi, aga jube hea meel on, et tema algatus on elujõulisena püsinud,” tähendas ta. “Meenutame Ritat tema 50. sünniaastapäeval 29. detsembril. Ja suur tänu kõigile kudujatele!”

Tänavu oli tarvis kokku saada 150 paari villaseid sokke ning selle hulga kokkusaamisega probleemi ei tekkinud.

Orissaare jaoskonna liige Raili Nõgu ütles eile pärastlõunal, et sokid viidi vahipataljoni, kus kohtuti ka Admiral Cowani esindajaga, ja Ämari lennuväebaasi, kus pesitsevad Saaremaalt pärit logistikapoisid.

Saare noormehi on ka mujal aega teenimas, kuid neile saadetakse sokid edasi ning enne jõule peaks neil kodusoojusest tulvil villasokid kindlasti käes olema. “Ämaris oli väga meeldiv vastuvõtt – kohtusime 24 saarlasega,” rääkis Nõgu. “Meid ootas väga soe ja tore vastuvõtt,” kinnitas ta.

Nõgu sõnul olid noormehed sokkide eest tänulikud ja näha oli, et selline meelespidamine valmistas neile rõõmu.

Nõgu on ka varasematel aastatel käinud Saare noormeestele enne jõule sokke üle andmas ning tema sõnutsi on igal aastal midagi teistmoodi ja erilist. “Kui kaks aastat tagasi tegi mereväe kaplan meile kontserdi – ise laulis ja mängis kitarri –, siis on meil olnud ka ekskursioon vahipataljonis ja mida kõike veel,” lausus Nõgu.

Naiskodukaitsjatest olid sokke poistele viimas peale Raili Nõgu ka Orissaare jaoskonna liige Gärolyn Saar, Orissaare jaoskonna esinaine Anneli Pitk ning Eimar Truu ja Reena Ley.