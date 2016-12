Tulumaksu on laekunud üle miljoni euro rohkem

Läinud kuu lõpuks oli Saare maakonna kohalikele omavalitsustele tulumaksu laekunud ühtekokku 19,9 miljonit eurot. Mullu samal ajal oli laekumiste summa 18,5 miljonit eurot.

Pea kõigis kohalikes oma­valitsustes on laekumine kasvanud, vaid Torgu vallas on kogulaekumine novembri lõpu seisuga olnud veidi väiksem kui 2015. aastal samal ajal. Sel aastal on laekunud 1,83 miljonit, mullu aga 1,88 miljonit eurot. Kõige enam on laekumine kasvanud Kuressaare linnas. Kui eelmisel aastal oli tulumaksu novembri lõpuks laekunud 7,8 miljonit eurot, siis tänavu oli laekumine 8,4 miljonit eurot. Ka Lääne-Saare vallas oli laekumine korralik – 2015. aasta novembri lõpuks oli laekunud 3,7 miljonit eurot, tänavu aga ligi 4 miljonit eurot.

Muhus kui juba tuntud väga hea tulumaksu laekumisega vallas oli selle aasta novembri lõpuks laekunud 1,2 miljonit eurot, eelmisel aastal aga 1,1 miljonit eurot. Kihelkonnal laekus mullu üle 443 000 euro, tänavu ligi 480 000 eurot, Laimjalas oli mullune laekumine ligi 368 000, tänavu aga enam kui 418 000 eurot. Leisis oli mullune laekumine ligi 951 000 eurot, tänavune laekumine ületas aga miljoni euro piiri.

Mustjalas laekus tänavu üle 339 000 euro (2015. aastal 277 000 eurot), Orissaares üle 1 miljoni euro ning seal oli ka eelmise aasta 11 kuu laekumine üsna sama palju. Pihtlas laekus enam kui 837 000 eurot (mullu 767 822 eurot), Pöidel üle 467 098 euro (mullu 427 677 eurot), Ruhnus veidi üle 126 000 euro (mullu 103 012 eurot), Salmel enam kui 717 000 eurot (mullu 703 389 eurot) ja Valjalas 746 346 eurot (mullu 714 516 eurot).

Milline on Saare maakonna kohalikes omavalitsustes tulumaksu laekumine 2016. aasta kokkuvõttes, selgub juba 2017. aasta alguses.