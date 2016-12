Äravisatud paberid juhatasid prügisokutajani (10)

Lääne-Saare valla Kotlandi küla elanik Lelet Tamm jõudis uurimistöö tulemusena prügisokutajani, kes elab hoopis linnas.

Prügi sokutamise probleem on Kotlandi külas ja Pihla ranna läheduses Lelet Tamme sõnul kestnud pea kolm aastat. “See ei ole meie küla rahvaga seotud – kõigiga on räägitud. Ja mina korjan ja puhastan ja puhastan ja ei tea, kelle kuradi jama, ma ütlen,” tõdes Tamm, et niisugune reostamine tekitab nördimust.

Toodi müüdud majast

Viimasel korral leidis ta aga loodusesse visatud prügi seast reisi- ja kindlustusdokumendid. Tamm võttis ühendust paberites märgitud isikuga, kes väljendas suurt imestust ja sõitis järgmisel päeval Kotlandi külla. “Koristasime kahekesi kõik ära,” märkis Tamm. Tuli välja, et dokumendid asusid varem majas, mis oli juba 2014. aasta jaanuaris maha müüdud.

Tamm sai eelmiselt omanikult teada Kuressaares Kaevu tänaval asuva maja uue omaniku nime – Marek S. – ja uuris välja telefoninumbri. “Mina elan 33 km kaugusel Kuressaarest. Ei tea, miks käib keegi linnast siia prügi toomas. Esialgu ta (Marek S. – toim) ütles, et ei tea, kuidas prügi meile sattus,» rääkis Tamm.

Kurioosne oli loo juures see, et Marek tunnistas sodi küll omaks, kuna Tammel olid olemas faktid selle päritolu kohta, kuid reostamist mitte. Mõne aja pärast helistas Marek Tammele tagasi, kuna talle meenunud, et sõber Peeter võtnud prügi kaasa ja lubanud kodus ära põletada.

“Selline jutt oli,” nentis Tamm ja lisas, et prügi hulgas, mis Pihla ranna lähedale maha jäeti, oli palju sellist kraami, mida põletada ei saa.

Riputas häbiposti

Tamm tõdes, et tõendid on tal vaid ühe juhtumi kohta, kuid sellegipoolest kahtlustab ta, et kolme aasta jooksul on risustaja olnud sama. Esiteks klapivad reostamise alguse ja Kaevu tänava maja ostmise aeg. Lisaks oli Tamme sõnul äratuntav reostaja käekiri – prügi ei jäetud loodusesse kunagi koti sees, vaid see oli välja kallatud, enamasti üsna tee äärde. Aastate jooksul jäeti maha nii olme- kui ka ehitusprügi.

Kotlandi küla heakorra eest seisev Tamm kinnitas, et on olukorrast rääkinud nii keskkonnaametile kui ka vallavalitsusele ja ka politsei on sellest teadlik. Talle anti aga mõista, et esimese rikkumise korral risustaja trahvi ei pruugi saada, kui ta kahetseb. Tamm leidis aga, et tegu väärib siiski karistust ja riputas risustaja avalikku häbiposti. Nimelt kirjutas ta eile hommikul Facebooki: “Prügisokutajad tegutsevad taas. Reostajaks Marek Sepp Kaevu tänavalt.”

Marek S. kinnitas Saarte Häälele, et on prügi sokutamise teemal Lelet Tammega suhelnud. “Ma olen seotud küll sellega, aga see on keerulisem lugu. Ei, ma ei kommenteeri seda praegu,” lisas ta, viidates, et juhtumit praegu uuritakse.

Linnavalitsusest kinnitati, et kõnealusel Kaevu tänava kinnistul on kehtiv prügiveoleping olemas.