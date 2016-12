Erivajadustega laste koondamine SÜG-i on tekitanud vastuseisu (4)

Kuressaare linnavalitsuse plaan suunata haridusliku erivajadusega lapsed õppima Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilaskodu hoonesse ehk n-ö eraldi majja, ei ole osa lapsevanemate hinnangul parim lahendus.

“Tõde on, et need lapsed ei soovi olla suures seltskonnas,” ütleb SÜG-i HEV-koordinaator Monika Raudsik ja lisab, et lastega on sel teemal palju räägitud. Lapsevanematel on selles küsimuses tihtI aga vastupidine arusaam. Kardetakse, et kui HEV-lapsed pannakse eraldi majja, antud juhul SÜG-i õpilaskodusse, saavad nad märgi külge ega ole kaasatud. Samal meelel ollakse ka haridus- ja teadusministeeriumis.

Raudsiku sõnul õpivad HEV-lapsed väikeses seltskonnas tasapisi üksteisega suhtlema. “Väga sageli nad ei mõista sotsiaalseid olukordi, see on nende jaoks keeruline,” nendib ta, et HEV-lapsed ei oska üldiselt suuremas seltskonnas ettetulevate olukordadega toime tulla.

Kuidas saab sildistada?

Mis puutub sildistamisse, on Raudsiku hinnangul tegemist täiskasvanute väärastunud mõtteviisiga. “Kuidas saab üldse nii mõelda lapse kohta, et kui ta on teistsugune, siis on tal silt küljes.” SÜG-i psühholoog Mia Rand on sama meelt, et küsimus on täiskasvanute suhtumises. Kooliõpilased on selles küsimuses tema hinnangul palju normaalsemad, kui esialgu, mil õpilaskodus HEV-õpilaste tundidega alustati, osati arvata.

“Pole küll aru saanud, et keegi teeks vahet, et ah need on ju selle maja lapsed,” kinnitab ta. Rand lisab, et HEV-lapsed kohtuvad iga päev teistega näiteks sööklas ning teatud määral ka kehalise kasvatuse ja kunstiõpetuse tundides.

Praegu õpib SÜG-is 35 HEV-õpilast kaheksas klassis. “Rohkem lapsi, kui mõnes maakoolis,” viitab Raudsik. Ta lisab, et eesmärk on, et igaüks neist saaks tulevikus ühiskonnas hakkama. “Aga neid ei saa paraku õpetada nagu tavalapsi, et nüüd sa oledki ühiskonnas ja saa hakkama. Neid tuleb tasakesi nende oma tasemest lähtuvalt harjutada,” selgitab Raudsik.

Lisaks kaheksale klassiõpetajale annavad HEV-lastele SÜG-is tunde ka võõrkeelte ja keemiaõpetajad. “Õpetajaid, kes nendega tegelevad, on palju, aga need peavad olema õpetajad, kes suudavad ja tahavad mõista. Õnneks meil neid on.”

Osaliselt seetõttu leiabki linnavalitsus, et mõistlik on koondada HEV-lapsed SÜG-i, ja on selle kirja pannud määrusesse. Paraku on säte “Elukohajärgseks kooliks hariduslike erivajadustega õpilastele on Saaremaa Ühisgümnaasium, kuhu suunatakse õpilasi nõustamiskomisjoni soovitusel” ebaseaduslik, nagu Saarte Hääl varemgi on kirjutanud. Õiguskantsler andis linnavalitsusele sellest ka märku.

Linn viitas omakorda seadusepunktile, mis ütleb, et kui elukohajärgses koolis ei ole võimalik HEV-õpilasele õpet korraldada, peab omavalitsus selle tagama koostöös teiste koolidega.Ehk teisisõnu võib linnavalitsuse määrus ebaseaduslik olla, kuid teoreetiliselt saab väita, et üheski teises linna koolis ei ole lihtsalt võimalusi HEV-õpilaste õpetamiseks. Abilinnapea Tiia Leppik kinnitab, et see ei ole küsimus, kus pead liiva alla peita, ja seetõttu määrus nii kirja pandigi. Tahetakse, et kõigile oleks üheselt selge, kus HEV-õpilase jaoks koht leidub.

Õiguskantsleri järgmine samm oli pöördumine riigikohtusse taotlusega tunnistada kehtetuks Kuressaare linnavalitsuse määrus “Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord”. Sealt ei ole vastust veel tulnud.

Riigikohtu otsust ootavad lisaks linnavalitsusele ka mõned Kuressaare Vanalinna kooli (KVK) õpilaste lapsevanemad. Nimelt on KVK ainus Kuressaare üldhariduskool peale SÜG-i, kus on praegu HEV-õpilaste klass – 4.–5. liitklass umbes 15 õpilasega. Kui määrus jääb kehtima, peavad nad tulevast õppeaastast jätkama SÜG-is. Mis saab, kui määrus ei jää kehtima, on hetkel mõneti ebaselge. “Kõik need HEV-lapsed ühte kohta kokku panna on täielikult ajas tagasi minek,” leiab Tiia Jäärats, kelle laps õpib KVK liitklassis. Talle ei meeldi mõte, et tema laps hakkab õppima eraldi majas. Samuti ei soovi ta, et laps peaks üldse kooli vahetama, kuna usub, et sellega kaasneks tagasilangus õppimises ja arengus.

“Nad on väga kaasatud kooliperre. Mina ei tea, et lapsel oleks probleeme olnud, nendega ollakse harjutud,” selgitab Jäärats viidates, et KVK-s on lapsel seni läinud hästi. Linnavalitsusele anti üle ka üheksa lapsevanema allkirjaga kiri, milles ollakse selle vastu, et KVK-st eriklass kaob ja lapsed peavad SÜG-i minema. Linnavalitsuse haridusosakonna esindajad ja KVK liitklassi õpilaste lapsevanemad on paaril korral kohtunud, et küsimust arutada. Samuti on lapsevanemad SÜG-i õpilaskodu hoonega tutvumas käinud.

Linnavalitsuse haridusnõunik Õilme Salumäe kinnitab, et esimesest kohtumisest jäi talle meeldiv mulje.

“Uuriti ja küsiti ja mõni lapsevanem hakkas ise lahendusi pakkuma,” märgib ta. Kokku saadi ka möödunud nädalal ehk pärast seda, kui lapsevanemad olid taotluse esitanud. Seekordne kohtumine kõige sujuvamalt ei edenenud, kuna osa vanemaid ei teadnud taotlusest midagi ja olid seetõttu segaduses.

Jäärats leiab, et tegemist oli ajaraiskamisega. Tema sõnul kumas läbi, et linnavalitsus jätkab valitud suunal: “See teeb kurvaks.” Linnavalitsuse töötajad olid üllatunud, et neile esitatud taotlusest ei teavitatud kõiki KVK liitklassi õpilaste lapsevanemaid. Kokkuvõtteks lubati korraldada uus kohtumine ja külaskäik SÜG-i. “Usun, et paljud, kes olid avatud ja soovisid vastuseid saada, neid ka said,” lisab abilinnapea Tiia Leppik.

Leppik leiab, et kui kõnealune punkt määrusest välja võetakse, muutub HEV-lastega seonduv segaseks eelkõige lapsevanemate jaoks. “Tekivad küsimused, kas järgmisest aastast võib igalt poolt HEV-laste õpet küsida, kas SÜG-i süsteem lammutatakse ära jne,” arvab ta.

Praeguse seisuga ollakse linnavalitsuses seda meelt, et HEV-õpilased koondatakse SÜG-i. Vanalinna koolis ei ole Leppiku sõnul võimalik uuel õppeaastal liitklassiga jätkata, kuna vanemad õpilased jõuavad 6. klassi ja seega suureneb erinevate tundide osa klassiti. Seetõttu tuleks klassid lahutada, kuid ruume selleks KVK-s pole.

Jäärats toonitab, et ta ei näe selles midagi negatiivset, et eraldi maja võimalus eksisteerib. “Kui on lapsi, kes vajavad rahu, siis neile on seda vaja, aga kõik ei ole sellised, keda eraldi panema peaks,” leiab ta. Veel toob Jäärats välja, et osal liitklassis õppivatel lastel on samas koolis õed ja vennad. “Kas nemad peaksid ka kooli vahetama? Sest perekonnal on oma elu-olu keerulisem korraldada, kui lapsed käivad eri koolides,” lisab ta.

Lapsevanem Karmen Kupitsa sõnul on põhiline, et laps saaks abi. Kooli vahetamine pole tema hinnangul probleem, kuna tema laps läks niikuinii poole aasta pealt Kuressaare gümnaasiumist Vanalinna kooli. “Need lapsed vajavad rahulikku keskkonda, seal (KVK-s, toim) koridori peal on aga ju üsna möll, võiks öelda,” tõdeb Kupits, arvates, et SÜG-i teises majas oleks rahulikum.

HEV-laste teemal on veel üks oluline tahk – rahastamise küsimus. Näiteks väikeklassi puhul toob iga õpilane endaga kaasa 1/4, õpiraskustega klassis aga 1/12. “Kui on näiteks kuus last klassis, siis saame poole vajaminevast rahast, et seda klassi hoida, aga me ei saa õpetajale öelda, et saad pool palka,” nendib Õilme Salumäe, et niisugusel juhul tuleb ülejäänud raha leida linnal.

Võib arvutada, kui palju läheks õpiraskustega klasside ülalpidamine maksma siis, kui antud näite puhul kuus õpilast jagada kolme linnakooli peale.

HEV-koordinaatori Monika Raudsiku sõnul on SÜG-i õpilaskodus tulevast aastast kasutusel pool maja potentsiaalist. Ära mahuvad õpilaskodusse ka kõikvõimalikud tulevikunägemused. “Kogu tugisüsteem, mitte ainult klassiruumid,” märgib ta ja lisab, et mõistlik on koondada olemasolevad ressursid ühte kohta, eriti olukorras, kus teistes koolides ruumi pole.

Lapsevanem peab algatama

On oluline märkida, et HEV on lai mõiste. HEV-õpilane võib õppida nii õpiraskustega õpilaste klassis (kuni 12 õpilast), väikeklassis (kuni 4 õpilast) või saada individuaalset õpet, seda Innove Rajaleidja keskuse juures oleva nõustamiskomisjoni soovitusel.

Seda soovitust ei saada aga üleöö. Lapsevanem ise peab selleks pika protsessi algatama. Lapsel tuleb läbida uuringud, kuhu pääsemine võib aega võtta kuni pool aastat, ja seejärel saab hakata soovitusi jagama. Kokku võib minna aasta hetkest, mil vanem tunnistab, et tavaklass pole lapse jaoks parim.Üldiselt võtab lapsevanemale murekoha selgitamine samuti aega.

Nii kaua peavad aga koolid ise leidma võimalusi, kuidas saada hakkama õpilastega, kellel nõustamiskomisjoni soovitust küll veel pole, kuid kellel suure tõenäosusega on erivajadused.

SÜG-is ja KVK-s õpivad HEV-lapsed riikliku õppekava järgi. See tähendab, et nad saavad põhikooli lõpus täpselt samasuguse tunnistuse nagu teisedki ja kõik võimalused edasiõppimiseks on neil olemas. Teoreetiliselt on alati olemas ka võimalus, et laps siirdub tavaklassi juba põhikooli ajal, kui ta on selleks valmis.