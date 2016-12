HOMSES LEHES: Tõllu toob Poolast koju saarlasest kapten

“Kuna saarlasena olen olnud erinevate parvlaevade reisijana kasutaja juba väga pikki aastaid ja tahes-tahtmata tekib soov neid kõiki omavahel võrrelda, siis selle laeva puhul hakkas esimese asjana silma laeva ruumide avarus ja seda just reisija poolt vaadatuna,” kõneles Tõllu kapten.

Kes ta on, selgub juba homsest Saarte Häälest.

Seni oli TS Laevade lootus, et õnnestub Tõll vastu võtta veel sellel aastal ja asjaolude soodsal kokkulangemisel jõudnuks laev Eestisse veel aasta lõpus. Nüüd on kindel, et sellel aastal seda ei juhtu, ütles TS Laevade juhatuse esimees Kaido Padar.

Tõllu toob Poolast Eestisse 11-liikmeline meeskond ja laeva kohalejõudmise ajaks on TS Laevad arvestanud kaks päeva. Tõll hakkab sõitma Virtsu–Kuivastu liinil.