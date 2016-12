Kabaree tegijad on esietenduseks valmis (1)

Saaremaa ühisgümnaasiumi 27. kabaree annab täna õhtul esietenduse kooli töötajatele.

Üks korraldajatest Grete Vendel ütles Saarte Häälele, et kõik kavade juhid on andnud endast parima ja esinemiseks ollakse valmis. “Hästi palju kogemusi sai isetegemisest ja valasime pisaraid, kuid samas ka naersime kõik koos,” lisas ta. Hästi tugeva motivatsiooni andsid Vendli sõnul need hetked, kui ta vaatas eemalt mõnd kava ja nägi, et kõik tahavad hästi teha.

Samuti kabaree korraldamisega ametis olnud Kaidi Kermik kinnitas, et kõik on elevil ja viimaste detailide lihvimisel käib kibe töö. “Kuid esietenduseks oleme valmis,” kinnitas temagi.

Kaasa teevad kabarees ühel või teisel moel kõik 74 SÜG-i 11. klassi õpilast. Läbiv märksõna on tänavu “hullus”.

Hooandja kaudu toetas kabareed 40 inimest kokku tervelt 1390 euroga. Esialgseks eesmärgiks oli seatud 900 eurot.

Praeguse seisuga peaks linna- ja maarahvas kabareed esimest korda nägema 27. jaanuaril.