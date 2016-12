KG võimlemisvõistlus kasvamas koolist välja (GALERII) (1)

Kuressaare gümnaasiumi 25. korda toimunud võimlemisvõistlusel võisteldi sel aastal 44 kavaga, lisaks algklasside esinemised ja õpetajate enda esinemine. KG võimlemisvõistlus on maakonna omanäolisim, kuna kohati üsna kaelamurdvaid mitmekorruselisi püramiide ja akrobaatilisi trikke mujal suurt ei näe.

Traditsiooniliselt oli menukaim kava õpetajate etteaste, kus näiteks 66-aastasel õpetajal Endel Tustitil polnud probleemi kätelseisuga.

Koolijuht Toomas Takkis ütles, et pilgeni täis võimla annab julgust, et järgmisel aastal mõelda ehk võistluse juba suuremasse saali viimisele. Arvestades, et tööpäeval ei saa lapsevanemad, tuttavad-sõbrad kaasa elama tulla, võib arvata, et üritus mõnel puhkepäeval tooks pilgeni täis ka näiteks spordihoone saali.

4.–5. klasside arvestuses võitis 4.c, teine oli 4.a ja kolmas 5.a. 6.–7. klasside võistlusest väljus parimana 6.b, teine oli 7.a ja kolmas 6.c. 8.–9. klasside arvestuses oli parim 9.b, teine oli 9.a ja kolmas 9.c. Gümnaasiumi osas tegi parima etteaste 12.b, teine oli 11.c ja kolmas 12.c.