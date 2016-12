Koosolek ei toonud Salmel oodatud pingeleevendust (9)

Salme põhikoolis üleeile toimunud koosolekul lepiti kokku, et koolijuhi kt-na alustab uuest aastast käsitööõpetaja Tiia Kobin. Mitme lapsevanema soovi näha tagandatud direktorit edaspidigi matemaatikaõpetajana ei aktsepteeritud.

“Just, mina julgesin seda arvamust [koosolekul] avaldada,” tunnistas Saarte Häälele direktorivastase pöördumise initsiaator Merle Lepik. “Õpetajate pöördumine koolipidaja poole tehti ikkagi suhtlemisoskuste põhjal. Sellest võiks ju alustada ja edasi mõelda. Aga matemaatikaõpetajale tehakse konkurss ja tema töölevõtmise otsustab direktori kt.”

Õpetaja Lepik teatas koosolekul, et kui Pütsep peaks kooli naasma, esitab ta lahkumisavalduse. Merle Lepik ei välistanud, et Marika Pütsep võib kandideerida kooli matemaatikaõpetajaks.

Aeg annab arutust

Mitme koosolekul osalenud lapsevanema ja ka õpetaja sõnul ei jõutud lahendusteni ja vastasseis jätkub. “Sellel koosolekul ei olnud mitte mingisugust tulemust,” ütles üks volikogu liige, kes ei soovinud täiendavaid kommentaare anda. “Selle asja peab korda ajama vallavanem,” arvas teine Saarte Häälega suhelnud Salme elanik.

Vallavanem Kalmer Poopuu ütles, et kollektiivile tuleb anda aega leppimiseks, milleks jõuluaeg ja koolivaheaeg kenasti sobivad.

Üks lapsevanem leidis, et lahenduseni peavad jõudma õpetajad omavahel, sest vaenulik õhustik edasi ei vii ja kannatajad on Salme põhikooli õpetajad. “Mina ju ei tea, mis suhted õpetajatel omavahel on, sest kooli maine on alati välja paistnud hea. Kuid selge, et niisama selliseid pöördumisi ei tehta ja midagi on seal tuha all kogu aeg hõõgunud.”

Saarte Häälega suhelnud inimesed oma nime lehes näha ei taha, sest kogukond on väike ja meelsuse näitamine võib probleeme tekitada.

Toimetuse käsutuses on Salme põhikooli hoolekogu esimehe Oliver Parresti koostatud memorandum, kus selgitatakse põhjalikult direktori lahkumiseni viinud konflikti tagamaid ja selle kronoloogiat. Memo on täismahus loetav Saarte Hääle veebiküljel.

Aastaid vindunud

“Esimeseks ilminguks konfliktsest juhtimisest loevad asjaosalised direktori ja õpilasesinduse vastasseisu 2009. aastal, mis sarnaneb praegusele. Selle sisuks oli, et direktor tahtis ÕE tegevust piirata ja kontrollida,” seisab memos. “Ära ei tohi aga unustada, et pingete taga ei ole ainult paar inimest. Ebaõiglast kohtlemist on tunda saanud enamus kollektiivist.”

Korduma kippuvate küsimuste formaadis koostatud memos on muu hulgas ka vastus tähelepanekule “see kõik tuli täiesti ootamatult ning põhjustest ei ole midagi räägitud”: asju püüti lahendada majasiseselt, ilma sopaloopimiseta ja suurt lärmi tegemata.

Konflikti kronoloogia