Linn võtab uue aasta vastu 3199 pauguga (2)

Kuressaare linnavalitsuse tellitud aastavahetuse ilutulestikku nimega “Tulevaatemängude suur esitlus” on põimitud väga erinevaid ja ka täiesti uudseid pürotehnilisi efekte ning kuus minutit kestvasse kavasse mahub 3199 lasku.

Linnavalitsus andis eile loa OÜ-le Tulekild Ilutulestikud aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks Kuressaare turu territooriumil.

Ilutulestiku maksumusena on töövõtulepingus linna poolt 2000 eurot ja OÜ Tulekild Ilutulestikud on lubanud sama summa väärtuses omapoolset lisapanust, seega on ilutulestiku koguväärtus 4000 eurot.