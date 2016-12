Politsei saadab liiklus-huligaanidele jõulukaarte

Politsei saatis korduvalt liiklusreeglite vastu eksinud autojuhtidele pühadekaardi, kus tuletatakse meelde, et liiklusnõuded on mõeldud täitmiseks ja nende täitmine on vajalik selleks, et kõik turvaliselt koju jõuaksid.

Hoiatavaid pühadekaarte on politsei- ja piirivalveamet liiklusrikkujatele saatnud alates 2011. aastast. Tänavu sai pühadekaardi ligi 800 inimest, kellel on aasta jooksul kogunenud viis või enam liiklusnõuete rikkumist. Saaremaale pandi politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjaki sõnul teele seitse kaarti. Adressaatide rikkumiste arv jääb vahemikku viis kuni seitse.

PPA juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul tuletab politsei kaardiga meelde, et liiklusnõuetest kinnipidamine on vajalik kõigi liiklejate turvalisuse huvides.

Ta toonitas, et hooletus ja tähelepanematus teedel või oma sõiduki seisukorra osas ning liiklusnõuete eiramine võivad kaasa tuua tõsiste tagajärgedega õnnetuse. “Liiklusnõuded on mõeldud täitmiseks just selleks, et kõik õhtul turvaliselt koju tagasi jõuaksid,” lausus Loigo.