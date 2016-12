RMK raius männikust välja imeilusa loopealse (10)

Riigimetsa Majandamise Keskus raius Loode tammiku naabruses Sõrve maantee ääres asuvast männitukast välja 5,4 hektarit loopealset.

RMK looduskaitsespetsialisti Ants Animägi sõnul on hiljuti lõppenud taastamistöö kvaliteet väga korralik. “Kännud on hästi madalaks lõigatud, jäätmed ära koristatud ja isegi kokkuveotee on ära silutud,” kiitis Animägi selle töö hanke korras teinud osaühingut Lammutusabi.

Taastatud alal karjatab veiseid Kairo Pilviste eestvedamisel tegutsev MTÜ Saare Rannad. Tunnustatud loomakasvataja ja maahooldaja Kairo Pilviste karjatab loomi ka Tuulte Roosis, Loode tammikus ja mitmel pool mujal maakonnas. Toreda vaate on Pilviste avanud loodushoiutööde tulemusel oma kodukohas Mustjala vallas rannamaantee ääres Küdema lahele.

Ants Animägi rääkis, et 2017. a jooksul avatakse senisest enam vaadet lahtede vahelise tee äärest Linnulahele, seal võetakse maantee ääres maha paari kilomeetri jagu puid ja põõsaid. Raie võetakse ette miljööväärtuse parandamiseks ega oma looduskaitselist väärtust.

Samuti on kavas uuendada Loode tammiku teede võrgustik ning teha taastamistöid puis- ja rannaniitudel. Kui puisniitudel parandatakse valgustingimusi ja eemaldatakse puid valikuliselt, siis rannaniidult eemaldatakse kogu puittaimestik.

Sõrve maantee ääres asuv loopealne hakkas kinni kasvama pool sajandit tagasi, kui sinna istutati 1960-ndatel läbiviidud väheviljakate maade metsastamise programmi raames männikultuur.

Pärast Teist maailmasõda oli Eestis ligikaudu 40 000 hektarit avatud loopealseid, tänapäeval on neid järel vaid 4000 ha. Õnneks on viimastel aastatel maahooldajaid juurde tekkinud ja huvi poollooduslike koosluste hooldamise vastu on märgatavalt kasvanud.

Euroopa Liidu loodusdirektiivis esmatähtsa elupaigatüübina märgitud loopealsed on väga haruldased kooslused. Eestis (peamiselt saartel) paikneb 1/3 kogu planeedi loopealsetest, ülejäänud 2/3 asuvad Rootsis. Avatud loopealsete elustik on väga rikkalik, siinsetest elupaigatüüpidest on suurem liigirikkus vaid puisniitudel.

“Mida rohkem liike, seda tugevamad on ökosüsteemid ja seda rohkem meile eluks vajalikke asju toodetakse,” selgitas Animägi.