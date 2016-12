Saaremaa-raamatud Ekspressi TOPis

Nädalaleht Eesti Ekspress on sellenädalases numbris esile tõstnud tänavu ilmunud silmapaistvamaid raamatuid.

Ilmunud kriminullidest on ära märgitud ka Katrin Pautsi “Politseiniku tütar” ja “Tulekandja”.

Äramärkimist on leidnud ka Mustjala kandiga seotud Maimu Bergi novellikogu “Hitler Mustjalas”. “Bergi Hitler ja Stalin on inimesed, kes on kujutatud elusalt ja usutavalt. Seos tegelikkusega, vahel ootamatult järsk hüpe fantaasiast reaalsusesse on viimistletud lohaka elegantsiga. Lugedes tahaks jääda just Bergi fantaasiamaailma elama, püsida selles gogollikult lennukas tekstis terve mahuka romaani aja,” kirjutab Ekspress.