Saarlased taasalustasid Kehtnas seakasvatust

Tänavu kevadel pankrotistunud Kehtna Rey lihatööstuse hooned ostnud Saaremaa ettevõte Urra Assets OÜ on hoonetes taasalustanud sigade kasvatamist, kirjutab Raplamaa Sõnumid.

Seda, kui palju täpsemalt farmis loomi on, Urra Assets juhatuse liige Raul Maripuu (pildil) täpsustada ei soovinud, öeldes vaid, et vorsti ja liha nendes hoonetes praegu ei toodeta. “Kõik tuleb omal ajal ja kui meil on midagi ajakirjandusele rääkida, siis räägime,” ütles ta novembri algul.

Pankrotistunud lihatootja AS Rey ostis kevadel 300 000 euroga Saaremaa ette­võtja Avo Maasik. Maasikule kuulub OÜ Teetormaja, mis osutab interneti püsiühenduse teenust Saare maakonna suuremates asustatud punktides ja nende lähiümbruses. Rey AS-i ostis Teetormaja tütarfirma Urra Assets OÜ.