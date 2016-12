TS Laevad küsitleb 1000 inimest (2)

Saarte Hääle toimetusse jõudis eile info, et TS Laevad on tellinud Emorilt või mõnelt muult uuringufirmalt kliendirahulolu uuringu.

Kui leht asja uuris, et millega täpsemalt tegemist, millal võiks tulemustest ülevaate saada ja palju uuring maksma läheb, ei laekunud esialgu mingeid selgitusi. Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro tõdes vaid, et Emorilt pole nad mingit uuringut tellinud, ja soovis teada, kust toimetuse info uuringu toimumise kohta pärineb.

Pärastlõunal täpsustas Arro aga, et teeninduskvaliteedi tagasiside küsitlus on TS Laevadel ikkagi käimas ja sellega tehti algust sel teisipäeval. Küsitluse viib läbi Eesti Uuringukeskus ja see tehakse telefoniintervjuudena. “Kokku küsitletakse 1000 inimest,” kinnitas Arro.

Kui palju küsitlus maksma läheb, Sirle Arro ei avaldanud. “Hinda ei saa ma ühepoolselt avalikustada,” sõnas ta.