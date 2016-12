Ansekülla plaanitakse ehitada 10 kämpingumaja

Ansekülas asuvale mereäärsele Vallimaa kinnistule võib tulevikus kerkida kümme kämpingumaja ja administratsioonihoone.

Salme valla ehitus- ja maanõunik Jüri Kluge ütles, et kämpingu rajamise soov on mandril elaval Evelin Põllul, kelle juured ongi Ansekülas. Kämpingu plaanib ta rajada oma vanaema maatükile.

Kluge rääkis, et Põllul on soov püstitada kümmekond kämpingumaja, igaühes kaks kuni neli magamiskohta. Majakeste üldpindala on kuni 20 ruutmeetrit. Projektis on ette nähtud ka administratiivhoone, mille üldpind on 60–70 m2. “Selline on plaan, aga kas see realiseerub, seda ei oska veel öelda,” tähendas Kluge. “Ju kuuleb, mis vastus keskkonnaametilt tuleb,” lisas ta.

Kluge sõnul on koostatud keskkonnamõjude eelhinnang, mis on keskkonnaametist läbi käinud ja sealt paluti tellida eksperthinnang mõnelt ornitoloogilt. Seda seepärast, et kõnealuse kinnistu läheduses asub merikotkapesa. Eksperthinnang on ka tehtud ja keskkonnaametile saadetud. “Nüüd ootamegi, kas tuleb kooskõlastus,” nentis Jüri Kluge.

Valla ehitus- ja maanõuniku kinnitusel ajab arendaja asja väga konkreetselt ja otse. Seega on lootust, et ühel hetkel saab kämpinguplaan ka teoks.