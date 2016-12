Kärla rahvamaja sarikapeol maeti Ferdinand maha (GALERII) (1)

Valmivas Kärla rahvamajas maeti eile ajakapsel ja võeti maha sarikapärg.

Silindirkujulise ajakapsli ristisid asjaosalised sümboolselt Ferdinandiks, viidates möödunud aasta märtsis lahvatanud lahkhelile Kärla rahvamaja juhataja Virge Varilepa ja valla vahel. Nimelt tunnistas vald toona Kärla vabaajakeskuse tööprojekti hanke kehtetuks ja Varilepp leidis, et sellega ollakse uue maja ehitamise sooviga alguspunktis tagasi. Nii ristiski ta Kärla kultuurielu Kadi raadio eetris Ferdinandiks, et saaks öelda klassikalise lause: “Nii nad tapsidki meie Ferdinandi…”

Eilsel üritusel maeti aga pooleteist aasta tagune arusaamatus sümboolselt maha väikese müürijuppi sisse, mis vanast rahvamajast alles jäänud. Sinna sisse pandi Saarte Hääle ja Meie Maa numbrid, projektdokumentatsioon, ehitusluba, Virve Osila luuletus, mis aastaid vana rahvamaja seinal olnud, Lääne-Saare valla märk, Kärla rahvatantsurühmade märgid, vana rahvamaja pilt ja mõned mündid. “Toogu see maja siis rahvast kokku,” lausus vallavolikogu esimees Urmas Lehtsalu ajakapslit müüri sisse pannes.

Endine Kärla ja praegune Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks ütles, et Kärla kultuur oli suur, aga maja väike. Nii oligi Kärla suurim “kaasavara” Lääne-Saare valda minnes uue rahvamaja ehitamise plaan. “Ei osanud arvata, et see nii kiiresti reaalsuseks saab,” rõõmustas ta.

Ehitaja, AS-i Tesman juhatuse liige Lembit Soe lausus, et vara on veel ehitajat tänada, kuid praegu ollakse graafikus. Ta märkis, et koostöö vallaga on olnud konstruktiivne. “Loodan, et kõik läheb plaanipäraselt,” lisas Soe. Virge Varilepp kinkis Soele Saaremaa 2017. aasta kultuuri- ja spordikalendri, kus seisab märge, et Kärla rahvamaja pidulik avamine on 3. augustil.

Sarikapärja võtsid maha volikogu liige Andres Tinno ja abivallavanem Urmas Sepp.

1,5 miljonit eurot maksma mineva 1200-ruutmeetrise maja ehitus algas augusti esimeses pooles. Sinna on plaanitud ka raamatukogu.

Ehituse ajal teevad Kärla rahvatantsijad proove koolimajas ja külakoor endises vallamajas ehk praeguses teeninduskeskuses.