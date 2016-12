Käsitöölaat “Oma asi” möödus meeleolukalt

Saaremaa puuetega inimeste koja (SPIKi) eestvedamisel toimus Kuressaare kultuurikeskuses eile heategevuslik laat “Oma asi”.

SPIK-i rahvas oli laadale toonud oma kujutlusvõime ja näpuosavuse koostöös valminud meisterdusi. Müüdi ka küpsetisi, ehteid ja jõulukaarte.

Veel möödunud aastal laadal mett müünud Juta Metshein oli tänavu väljas käsitööpitsidega ja küüslauguga, mis sooja talve tõttu tahab tema sõnul kangesti kasvama hakata.

“Sel aastal lihtsalt ei olegi mett, pole midagi teha. Võtsin aasta jooksul valminud käsitööd ja küüslauku, veidi olen müünud ka,” rääkis Juta.

Kõrvallaual on väljas Kristina Riisaare ja Meril Mägi kaup: kaardid, õnnistusega jõuluinglid, piparkoogid ja palju muud vahvat. Materjalina on suures osas kasutatud looduslikku kraami, aga kasutusse on võetud ka tapeeti, veinikorke ja ajalehepaberit.

Magusalõhnalised nõukaaegses legendaarses Esta masinas küpsenud vahvlid ahvatlesid maiasmokki lausa mitmel laual. Üks vahvlimeistritest Ester Labo sõnas, et mõtles pikalt vahvlimasina mahamüümisele, et tasuda kallite ravimite eest, kuid lapsed olid teda keelitanud küpsetajat alles jätma.

“Nendele mu vahvlid meeldivad. Ma olen tähele pannud, et teinekord kipuvad vahvlid veidi imalmagusad olema, kuigi ma ei pane sinna üldse nii palju suhkrut sisse,” rääkis Ester.

Käsitöömeister Aivo Aadami ees laual oli ka puidutööd ja punutud korve. Meister ise sõnas, et puidutööd ta kusagil otseselt õppinud ei ole, sellises asjas saab hakkama ka tahtmisega ise õppida ja luua.

Doris Peuckeri laual oli lisaks vahvlitele ka CD-sid ning selgus, et taustaks mängiski tema värske plaat, mis oli talle vaid päev varem kätte toimetatud.

“Plaadil olevate laulude sõnad ja viisid on minu kirjutatud ning mu poeg Karl-Mihkel Truu, kes tegeleb fotograafiaga, on plaadi ümbrisekaane autor,” märkis ta.