Linnapea loovutab osa preemiast (4)

Kuressaare linnapea Madis Kallas annetab osa volikogu määratud erakorralisest preemiast erinevate projektide toetamiseks.

Linnavolikogu otsustas oma viimasel istungil maksta linnapea Madis Kallasele Saaremaa omavalitsuste ühinemise protsessi eestvedamisel kahe aasta jooksul tehtud töö eest lisatasu kahe kuu ametipalga ulatuses. Linnapea ametipalk on praegu 2454 eurot.

Ettepaneku preemia maksmiseks tegi linnavolikogu esimees Toomas Takkis.

Madis Kallase sõnul on ta ühtse Saaremaa ja kogu piirkonna parema käekäigu nimel töötanud südamega ning ta lisas, et tal on volikogu liikmete tehtud otsuse üle siiralt hea meel. “Nagu ütlesin ka volikogu istungil, olen aastate jooksul igakuiselt toetanud erinevaid projekte, ühinguid ja inimesi ning makstav lisatasu annab mulle võimaluse teha seda veel suuremas mahus,” märkis ta.

Seni on linnapea toetanud näiteks ajaloo-, spordi-, kultuuri-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna ettevõtmisi.