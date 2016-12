Raasuke asub riigifirmade nõukogusid nimetama

Valitsus plaanib riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmetega tegelema hakkavasse nimetamiskomiteesse määrata erasektorist kolm liiget: Gunnar Oki, Mait Paltsi ja esimehena Erkki Raasukese.

Meediale on Erkki Raasuke kinnitanud, et on komitee töös osalemisest huvitatud, kuid selle koosseis on alles komplekteerimisel ja pole veel selge, mismoodi see mehitatakse. Saarte Häälele ütles Raasuke, et kõnealuse teemaga on hoog läinud praegu juba liiga suureks. Tema sõnul on praegu käimas vaid diskussioon ja olemas on plaan edasiliikumiseks. “Kui detailid paigas ja peamised otsused tehtud, siis saab ehk rohkem rääkida,” lubas Raasuke.

Raasuke on riigi äriühingute teemaga olnud BNS-i andmetel seotud juba rohkem kui neli aastat ja isegi kui neil äriühingutel ei ole selle aja jooksul võib-olla kõige paremini läinud, on eriti just juhtimisküsimustes olnud viimasel ajal palju positiivset arengut.

Komisjoni koosseisu puhul on lähtutud põhimõttest, et riigi osalusega äriühinguid tuleb juhtida analoogsetel põhimõtetel erakapitalile kuuluvate äriühingutega, et saavutada ühingute parim juhtimine ning seeläbi nende väärtuse ja riigi dividenditulu kasv.

Seetõttu peaks viieliikmelise komisjoni kolm liiget olema erasektori esindajad.

Nimetamiskomitee hakkab äriühingute üldkoosolekutele tegema ettepanekuid nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks, nõukogu suuruse ja liikmete arvu ning neile makstava tasu kohta ja nõukogu töökorralduse parandamiseks.