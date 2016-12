Tõllu toob koju kapten Peeter Sepp

Poolas Remontowa laevatehases valmiva ja loodetavasti peagi koduteele asuva parvlaeva Tõll kapten on Saaremaalt pärit Peeter Sepp.

Peeter Sepp (pildil) rääkis Saarte Häälele, et esimest korda käis ta Poolas laevaehitust jälgimas tänavu novembri alguses. “Kuna saarlasena olen olnud erinevate parvlaevade reisijana kasutaja juba väga pikki aastaid ja tahes-tahtmata tekib soov neid kõiki omavahel võrrelda, siis selle laeva puhul hakkas esimese asjana silma laeva ruumide avarus ja seda just reisija poolt vaadatuna,” kõneles Tõllu kapten.

Sepa hinnangul on reisijate mugavus laeval detailideni läbi mõeldud. “Pole kahtlustki, et sellelt laevalt leiab igaüks endale meelepärase paiga, kus end ülesõidu ajal mõnusalt tunda,” usub ta. Võimalusi selleks on nii sise- kui ka välistekkidel.

Ise sõidab Peeter Sepp merd tegelikult juba aastast 1993. Sellest reisilaevade kogemust on tal 21 aastat, kaptenina töötab ta 2013. aastast. “Küll aga saab sellest (Tõllu kapteniks olemisest – toim) minu esimene kogemus töötada kaptenina Eesti lipu all,” kinnitas Sepp.

Kuigi Peeter Sepp elab juba pikemat aega Tallinnas, peab ta ise end endiselt saarlaseks. “Minu vanemad elavad Kõljalas, seal möödus ka minu lapsepõlv,” tõdes ta. Kooliteed alustas Sepp Kaali koolis, edasi tuli keskkool Kuressaares ja hiljem juba merekoolid Tallinnas. Esmalt merehariduskeskus, siis mereakadeemia, mis päädis magistrikraadiga TTÜ-s.

Seni oli TS Laevade lootus, et õnnestub Tõll vastu võtta veel sellel aastal ja asjaolude soodsal kokkulangemisel jõudnuks laev Eestisse veel aasta lõpus. Nüüd on kindel, et sellel aastal seda ei juhtu, ütles TS Laevade juhatuse esimees Kaido Padar.

Postimees teatas eile, et kohapeale sõitnud meeskond tuleb jõulupühade ja aastavahetuse ajaks Eestisse tagasi.

Tõllu toob Poolast Eestisse 11-liikmeline meeskond ja laeva kohalejõudmise ajaks on TS Laevad arvestanud kaks päeva. Tõll hakkab sõitma Virtsu–Kuivastu liinil.