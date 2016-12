Vahetamata on veel vaid 81 arvestit

Saare maakonna 26 519 elektriarvestist on vaja kaugloetava vastu välja vahetada veel 81. Kogu maakonna arvestipargist moodustab see 0,2 protsenti.

Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist Maret Reinumägi ütles, et 19 arvestit paigaldatakse veel selle aastanumbri sees ja 62 puhul pole seda seni teha saanud Elektrilevist sõltumatutel põhjustel.

“Valdavalt on põhjuseks see, et arvestivahetuseks pole leitud kliendile sobivat aega, kuna enamasti on tegemist kohaga, kus püsivalt ei elata,” märkis ta.