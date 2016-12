Jõulupuujahil perekond kuuseekspertidega

Esna perel on oma kindlad jõulutraditsioonid ja nendest peavad nad kinni. Pereisa Asko oskab näiteks imehästi verikäkki teha ja see on juba oskus missugune! Ent üks asi, mida igal aastal koos tehakse, on kuusejaht oma metsas.

Täpselt nädalapäevad enne jõululaupäeva ärkab Kuressaares elav Esna pere varakult. Hommik on hall, udune ja lumetu, et mitte otse öelda must. Kuid sellest pole lugu.

Pererahvas on end soojalt riidesse pakkinud ja astub naerul nägudega toast otse sellesse halli hommikusse. Siht on neil selge – maale kuuske tooma!

Kuigi tavaliselt käiakse jõulupuud metsast otsimas terve perega, on perepojad päev varem ootamatult tõbiseks jäänud. Nõnda on sedakorda metsa minemas isa Asko, ema Katriin ja peretütar Jette.

Unistus lumessumpamisest

Tänavu tuleb Esna pere kuusk Viidumäe kandist. “Asko räägib igal aastal, et võiks olla selline lumi, et tuled ja sumpad metsas, tõmbad kuuske mööda lund, sest ei jaksa vedada,” pajata Katriin, kui mööda rohetavat sammalt sügavamale metsatukka astume. Pereisa naerab ja kinnitab, et nii ta võiks olla küll. Siiani pole lumeuputuses õnnestunud kuuske tuua ja täna pole jälle see päev. Ehk kunagi siiski.

Eemal hakkab silma madalam kuusetukk. “Vaatame korra siia vahele,” kutsub Katriin. Jette vudib ema kannul kuuskede vahele, Asko teeb kuuskedele tiiru peale ja astub siis puudele ligi hoopis teisest küljest.

Kohe näha, et selles peres on kuusetoomise eksperdid koos – puid mõõdetakse nii silmade kui ka kätega, kiigatakse okste alla, saputatakse neid veidi laiali ja antakse neile kõrval olevaid puid eemale tõmmates pire hingamisruumi.

