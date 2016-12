Kui jõulupuud tahaks, aga mitte päris

Jõulupuu ei pea ilmtingimata alati olema säravais ehteis kuusk. Miks mitte valmistada keskkonnasõbralik jõulupuu ise, näiteks okstest ja nöörist? Selline, mis on silmale kena vaadata, aga ei võta toas ruumi ega aja okkaid.

Just sellise, traditsioonilisest erineva jõulupuu meisterdas toimetuse soovil Kristi Kiil, käsitöölemb, kelle loomingut leidub mõneski kodus ja kes suvel lõi kaasa Loomesuvilas.

Kristi ei varja, et idee seinale riputatava jõulupuu meisterdamiseks sai ta internetist. “See on suurepärane ideede allikas,” märgib ta. “Samas – ideid saab küll internetist noppida, aga nende teostamine on tihti paras oskuste proovilepanek. Ei ole nii lihtne midagi, et leiad netist kümneid ideepilte ja muudkui teed aga järele.”

Kübeke fantaasiat ja kaunistusi

Mida on keskkonnasõbraliku jõulupuu meisterdamiseks tarvis? Muidugi materjali, kübeke fantaasiat ja nipet-näpet, millega puu kaunistada.

Niisiis, materjal. Mõnesentimeetrise läbimõõduga mahakukkunud kaseoksad leidis Kristi kodumaja kõrvalt metsapargist. Sobiv naturaalsest kiust nöör leidus aga kodustes tagavarades.

Kuidas siis tasapinnalist jõulupuud teha? “Oksad tuleb sättida nii, et kõige pikem alla, veidi lühem selle kohale ja nii edasi. Kõige tippu jääb kõige lühem oks,” õpetab Kristi, kuidas teha puu kuusekujuliseks. Et okste üksteise külge sidumiseks mõeldud peenike nöör oleks vastupidavam, heegeldas Kristi selle enne ketiks.

