Jõulurekordeid Saksamaalt

Kõige suurem “jõulukuusk” Saksamaal süütab oma jõulutuled igal aastal Dortmundis. Selle kõrgus on 45 meetrit. Konstruktsioon koosneb enam kui 1700 kuusest, eredast illuminatsioonist ja 200 kg kaaluvast inglist, mis kaunistab jõulupuu tippu.

Saksamaa tuntuimat ja populaarseimat jõululaata korraldatakse Nürnbergis, vanimaid aga Saksimaa liidumaal. Neid on seal koguni kaks. Tänavu avati Dresdeni Striezelmarkt juba 582. korda. Ajaloolased arvavad aga, et Bautzeni jõululaat on siiski 50 aastat vanem.

See Guinnessi rekorditeraamatusse kantud küünal on nüüd juba pea kaks aastakümmet järgemööda süttinud Hesseni liidumaa Schlitzi linnas. Turuplatsi ääres asuv 36 meetri kõrgune torn saab igal aastal jõulude ajal punase kostüümi. Sajad lambid moodustavad aga küünlaleegi, mis valgustab selle Fachwerk-stiilis majadega linna tänavaid ja sealset jõuluturgu.

Kondiitrid Konrad Friedmann ja Stefan Koch esitlevad üht elementi hiigelpräänikust. Ühtekokku koosneb see ligi 1400-st säärasest elemendist. Hiidprääniku pikkus on 1052 meetrit. See pandi välja Ludwigsburgi lossi esisel väljakul heategevusürituse käigus 2009. aasta jõululaadal. Rekordprääniku valmistamiseks kulus enam kui 1700 kilogrammi jahu ja mett, ligi 1000 kilo Kreeka pähkleid ja sarapuupähkleid ning umbes 500 liitrit piima.