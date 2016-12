Kuidas sündis maailma tuntuim jõululaul?

Saksamaal ja võib oletada, et kogu kristlikus maailmas on raske kujutada jõulupühi ette ilma jõulukuuse ja jõululaatadeta ning jõululauluta “Püha öö”, millest paljudel rahvastel on kujunenud omamoodi jõuluhümn.

Saksa keeles kõlab laulu algus nii: “Stille Nacht, heilige Nacht…” Eestikeelne tekst algab sõnadega “Püha öö, õnnistud öö”, ingliskeelne “Silent night, holy night”, Lõuna-Aafrikas elavate suulude keeles kõlab aga sama fraas järgmiselt: “Ebusuku obungovele…” Botswana kristlased laulavad “Usuki litka thola…”, jaapanlased “Šitsukeli maionaka”.

Kuid sõltumata sellest, kas jõulupühade ajal paugub akende taga kõva pakane ja tuiskab lund või lõõtsub seal kuum Aafrika tuul, on tegu ikkagi ühe ja sama lauluga.

Kuninglik käsk

Nagu juba öeldud, pole saksakeelses kultuuriruumis jõule ilma selle lauluta võimalik ette kujutada. “Stille Nacht, heilige Nacht…” kõlab sõna otseses mõttes kõikjal: teles ja raadios, tänavatel, kaubanduskeskustes, lasteaedades ja loomulikult kodudes jõulupuu all. Sealjuures on paljud sakslased veendunud, et tegu on nende rahvalauluga. Tänapäeval see nii ehk ongi. Kuid tasub teadmiseks võtta, et laulul on olemas täiesti konkreetsed autorid.

Jõululaul “Stille Nacht, heilige Nacht” jõudis Saksamaal laiema avalikkuse ette 1831. aastal. Siinkohal on huvitav märkida, et toona Berliinis ja Dresdenis ühel ajal trükivalgust näinud laulikutes, kus laulu sõnad ja noodid ära toodud olid, oli märge “teksti ja muusika autorid pole teada”.

Preisimaa kuningas Friedrich Wilhelm IV kuulis seda laulu esimest korda alles 1853. aastal. Teada on, et ta sattus sellest suisa vaimustusse. Õukonna kontsertmeister sai kuningalt lakoonilise karmi korralduse: “Autorid iga hinna eest üles leida!”

Kes laulab valesti?

Teada on, et kuninga tahet ei suudetud terve aasta jooksul täita. Saladusele õnnestus jälile saada alles 1854. aasta detsembris ja seda – nagu siin maises ilmas ikka juhtub – tänu õnnelikule juhusele. Lugu ise on aga järgmine.

Ühel heal päeval ei pidanud Austrias asuva Salzburgi linna koori dirigendi, kes oli Preisi õukonna kontsertmeistri hea sõber, kannatus enam vastu ja üks kooris laulev poiss sai temalt karmilt tõrelda. Poisi nimi oli Felix Gruber. Koorijuhi arvates laulis poiss pidevalt valesti. Dirigendi noomimise peale olevat noormees aga tähtsalt ja isegi mõnevõrra üleolevalt vastanud: “Kodus laulame me seda laulu alati just nii. Minu isa teab kõige paremini, kuidas seda õigesti laulda. Lõppude lõpuks on ju tema selle laulu viisi loonud.”

Seda kuulnud, jättis elevil dirigent kõik kus seda ja teist ning kiirustas Halleini linnakesse, kus Gruberid toona elasid. Seal veendus ta, et kohalik organist ja kirikukoori dirigent, 67-aastane Franz Xaver Gruber on tõepoolest laulu “Püha öö” muusika autor, keda Preisi kuninga korraldusel kogu Euroopas taga otsitakse.

Gruber nimetas ka laulu teksti autori. See oli tema kauaaegne sõber, vaimulik Joseph Mohr. Toona tuli ilmsiks ka laulu küllaltki kurioosne valmimise lugu. Šedööver sündis tänu hiirtele.

1818. aasta 23. detsembril avastas Salzburgi külje all asuva Oberndorfi Püha Nikolause kiriku abiõpetaja Joseph Mohr õudusega, et pühakojas pesitsevad hiired on rängalt kahjustanud kiriku orelit. Mida teha? Järgmine päev on ju jõululaupäev! Jõulujumalateenistust ei saa ometi pidada ilma muusikata.

Siis sündiski Mohri peas mõte, kuidas keerulisest olukorrast välja tulla – tuleb kähku kirjutada pidulik jõululaul, uus koraal! Ta kritseldas esimesele ettejuhtunud paberitükile mõned päheturgatanud luuleread ja kiirustas naaberkülla, kus elas tema hea tuttav, muusikaõpetaja ja organist Gruber.

Hilinenud kuulsus

Pärast pikka veenmist nõustus Gruber sõpra abistama ja kirjutas laulusõnadele meloodia. Ja nii kõlaski 24. detsembril 1818. aastal Salzburgi naabruses asuva Oberndorfi linnakese Püha Nikolause kiriku võlvide all esmakordselt “Stille Nacht, heilige Nacht…” Sellest hetkest algas laulu triumfaalne võidukäik alguses Austrias ja Saksamaal, seejärel aga kogu Euroopas.

Organist Gruberil vedas: tema sai ikkagi au ja kuulsust nautida, olgugi et pea nelja aastakümne pikkuse hilinemisega. Elu lõpuaastad veetis ta külluses ja temast peeti lugu nii kodukohas kui ka võõrsil. Mis puutub aga laulu sõnade autorisse Joseph Mohri, siis tema suri 1848. aasta detsembris 56-aastasena suures vaesuses ja viletsuses.

Kuid mälestus laulu loojatest on tänaseni elav ja au sees, ehkki paljud kristlased nende nimesid ei tea ja arvavad, et tegu on rahvaloominguga. Oberndorfi linna Püha Nikolause kiriku seinal võib tänapäeval näha bareljeefi ja memoriaaltahvlit, millel on kiri “24. detsembril 1818. aastal kirjutas õpetaja Franz Gruber siin viisi laulusõnadele “Püha öö, õnnistud öö…”, mis oli kirja pannud pastor Joseph Mohr.”