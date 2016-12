EstAgari katel kütab Põltsamaad

Energiaettevõte Adven Eesti investeeris ligi 400 000 eurot E-piimale ja Põltsamaa linna kaugküttevõrku soojust tootvasse katlasse, mis soetati Saaremaalt EstAgarist.

AS-i EstAgar juhatuse liige Urmas Pau ütles Saarte Häälele, et ettevõttel oli üle katel, mis oli oma tootmise tarbeks liiga võimas. Selle asemel paigaldati väiksem, aga suurem sobis hästi kaugküttemeestele, nii et kaks erinevat huvi said õnneliku juhuse tõttu kokku.

“Katel käivitus edukalt ja tänaseks on tehtud kõik vajalikud korrektuurid, et tagada tootmisel kõrgeim võimalik kasutegur ja kindel töörežiim,” märkis Adven Eesti tootmise ja jaotuse valdkonna juht Mati Tatar ja lisas, et tänu uue katla paigaldamisele on soojuse tootmine nüüd varasemast märksa efektiivsem. Kütusena on katlamajas kasutusel praeguses turuolukorras stabiilseimat ja soodsaimat hinda võimaldav biomass.