MIS JUHTUS?

Politseile möödusid jõulupühad raskemate vahejuhtumiteta, küll oli aga piisavalt toimetamist väljakutsetega, mille põhjuseks alkohol ja selle liigtarbimine.

Kokku sai politsei pühade ajal 21 väljakutset ja tabas kaks purjus mootorsõidukijuhti, kelle joove oli nii suur, et tuli alustada kriminaalmenetlust. Pühade ajal registreeriti ka üks peretüli, mille üheks põhjuseks jällegi alkoholi liigtarbimine.

“Kuna kohe-kohe saabub ka aastavahetus ja rahvast on palju liikvel, on siinkohal paslik meelde tuletada, et leidke endi seast kaine grupijuht, kes oleks vajadusel ka kaine juht liikluses. Olge üksteise vastu sallivad ja hoolivad, siis läheb ka vana aasta minema rahumeelselt ja uus tuleb veelgi ilusam kui tänavune,” ütles Kuressaare politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Kaido Vahter. “Politsei soovib kõigile turvalist vana-aasta lõppu.”

24. detsembril kell 15.26 kutsuti päästjad välja liiklusõnnetuse tõttu, mis oli juhtunud Lääne-Saare vallas Kärlal. Kahe sõiduauto osalusel toimunud õnnetuses keegi viga ei saanud, juhid olid kained ja asjaga tegeleb edasi kindlustus.

26. detsembri hommikul enne kella kümmet juhtus liiklusõnnetus Kuressaare–Võhma–Panga maantee 1. kilomeetril, kus Aste poolt Kuressaare suunas sõitnud Volkswagen Gofi juht kaotas lauges kurvis oma sõiduki üle kontrolli ja auto paiskus maanteekraavi. Juhi väitel põhjustas õnnetuse libe tee.