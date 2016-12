Reedika rahvas pääses jõuludeks uude koju (1)

Mägi-Kurdla Reedika talu pererahvas, kelle kodu selle aasta jaanuaris tuleroaks langes, sai tänu kogukonna toetusele jõuludeks oma uude koju.

27. jaanuari öösel praksumist kuulnud perenaine Vaike Plank arvas esiti, et keegi krabistab kartulite kallal. Aga praksumine muutus järjest valjemaks ja siis tundis Vaike ka põlemise lõhna.

“Läksin uudistama ja avasin ukse, kust lausleek vastu vaatas, hetk hiljem kukkus meie magamistoa lagi sisse otse sinna voodisse, kus ma just natuke aega tagasi olin pikali olnud,” rääkis Vaike. “Istusime siis sauna ees ja vaatasime, kuidas maja põleb,” meenutas ta.

Pereisa Andi 91-aastane ema Amalia Plank oli veel mõni aeg enne jaanuaripõlengut kindlustuse mõttekuse üle juurelnud ja kahelnud, kas sellest põlengu korral üldse abi on. Et Amalie kindlustussumma siiski ära maksis, saab ta nüüd taas välja vaadata oma toa väikesest aknast, jälgida külarahva sagimist ja uue aasta uues kodus vastu võtta.

“Minu tuba on ehitatud täpselt selliseks, nagu see vanas majas oli. Aknad on samade kohtade peal, kust näen inimeste toimetamist, siis mul ka lõbusam,” rääkis Amalia.

Põlengust päästis kahe kepi najal käiva naise õuest leeke näinud inimene, kes sööstis majja, krabas naise sülle ja tassis põlevast majast välja.

Põlenguõhtu meenutamine on eakale naisele valus mälestus, kuid ta nendib, et õnnetus võinuks palju hullemini lõppeda. Pererahval õnnestus tulest pääseda, kuid kõik peale külmkapi, teleka ja diivani hävis leekides.

“Pärast põlengut läksime elama Amalia sünnikodusse Nõmme külas. Samal ajal hakkasid poeg Andro Plangu head sõbrad juba maja kallal tööd tegema ning tänu vallale ja suurepärastele inimestele, kellelt oleme meeletult palju tuge ja tegutsemistahet saanud, võime uut aastat jälle oma kodus vastu võtta,” märkis Vaike.

Ta lisas, et suureks abiks oli ka kindlustuselt saadud hüvitis, inimesed asusid kohe maja kallal tegutsema ja töötasid teinekord hiliste öötundideni.

Laimjala valla lehes ilmusid traagiliste sündmuste keerisesse sattunud perekonna tänusõnad, milles märgiti, et nüüd, jõulude ajal, ollakse jälle soojas toas ja katus on pea kohal. “Täname südamest kõiki, kes abistasid ja toetasid meid sellel teel! Eriline, suur-suur tänu teile, ehitusmehed, külarahvas, sõbrad, tuttavad ja lihtsalt head inimesed, kes te meile toeks ja abiks olite nii nõu kui jõuga!” kõlasid Reedika pererahva tänusõnad.