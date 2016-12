Semiirikad tegid vägeva sõu (+GALERII)

Läinud reedel kogunes Kuressaare kultuurikeskusse saalitäis publikut. Põhjus lihtne – tantsukool Semiir lubas korraldada, nagu juba traditsiooniks saanud, korraliku täispika aastalõpusõu ja ette näidata pea kõik, mis treeningutel omandatud. Sedakorda kandis sõu nime “Jõuluaken”.

Viimastel aastatel on Semiiri sõu osutunud nii populaarseks, et piletite saamisel on isegi rebimiseks läinud. Tänavu kuulutati seega kohe välja, et sõu toimub samal õhtul kaks korda – nõnda oli tantsuetendusest võimalik osa saada kahel saalitäiel publikul.

Saarte Hääle fotograafi kaamerasilma ette jäid Grete Neilinn ja Gretten Vaga. Nende keskel veidi tavatumas kostüümis Semiiri poistetreener Juss Lindmäe.