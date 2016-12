Solistica lõppvooru jõudis neli KG õpilast

Kuressaare gümnaasiumis 27.–28. jaanuaril toimuvale Eesti noorte lauljate konkursi Solistica lõppvõistlusele pääses neli saarlast, kes kõik õpivad KG-s.

Noorimas vanuserühmas (4.–6. klassid) esindab Saaremaad Oliver Leppik, kes on varem laulukonkurssidel häid kohti saavutanud nii kodusaarel kui ka mandril. Teda juhendab Helle Rand. “Ikka tahaks võita, kes ei tahaks. Aga kui ei võida, ei ole ka hullu, siis proovin järgmine aasta uuesti,” lausus Leppik. Ta lisas, et Solistica on vägev konkurss, mille kontserte on ta eelmistel aastatel vaatamas-kuulamas käinud.

Keskmises vanuserühmas (7.–9. klassid) astuvad lõppvõistlusel üles Merilin Mälk, keda juhendavad Helle Rand ja Tuuli Rand, ning Sten-Erik Liiv, kelle juhendaja on Laine Lehto. Mälgu sõnul on Solistica hea koht lavakogemuse saamiseks ja enda näitamiseks, kuna kohal on parimad noored lauljad ja nende juhendajad üle Eesti. Temagi leidis, et võita oleks suurepärane, kuid see pole peamine. Laulmist võtab 15-aastane neiu siiski väga tõsiselt. “Tahan proovida [lauljaks saada], mulle on soovitatud ka superstaarisaadet,” märkis ta. Möödunud aastal pälvis Mälk Solistica lõppvõistlusel keskmises vanuserühmas 4. koha.

Sten-Erik Liiv ütles, et lauluvõistlustest osa võtta on talle alati meeldinud. “Eelnevad aastad on proovitud lõppvõistlusele saada ja nüüd seekord õnnestus,” oli noormees rahul. Ta lisas, et konkurents tõotab tihedaks kujuneda ja hea koht lihtsalt kindlasti ei tule. “Hetkel on aga peaasi see, et üldse osaleda saan.”

Nii nagu teisedki saarlastest finalistid, laulab ka Liiv kooris. Lisaks on ta KG huvikooli Inspira poisteansambli Õunaraks liige ja mängib ühes noortebändis kitarri. Laulmine ja muusikategemine on tema sõnul osa eluviisist, mis on temaga kaasas käinud väikesest saadik ja ei kao kuhugi ka pärast kooli lõpetamist. “Kui laulmine meeldib, siis tuleb seda palju ette,” kinnitas ta, et kollektiividest ja kohtadest, kus laulda, puudust pole.

Vanemas vanuserühmas (10.–12. klassid) astub üles Greete Paaskivi, keda juhendab Pilvi Karu. “Eelmisel aastal ma ei osalenud, aga kuna käin 12. klassis, siis mõtlesin, et see on viimane võimalus taas proovida,” ütles Paaskivi, kes on varemgi lõppvõistlusel laulnud. Ta kinnitas, et demovoorust edasi pääsemine on juba suur asi. “Vabariigi parimad lauljad on seal koos ja palju tuttavaid nimesid, kes on varem vabariiklikel konkurssidel osalenud,” märkis abiturient.

Lauljaks saada on Paaskivi soovinud algklassidest saadik. “Aga samas saad vanemaks ja näed, et hästi palju õnne läheb selleks vaja, ja nüüd ma enam ei teagi,” tõdes ta ja lisas, et kõrgkoolidesse, kus saab laulmist õppida, ei ole just lihtne sisse pääseda.

Möödunud aastatel on Paaskivi laulnud Inspira tütarlaste ansamblis Särts, millega on vabariiklikelt konkurssidelt mitmeid häid kohti koju toodud. “Sel aastal Särts kahjuks enam koos ei käi, kuna kõik on laiali lennanud,” selgitas ta, lisades, et endised bändikaaslased on nüüdseks gümnaasiumi juba lõpetanud.

Solistica 2017 demovooru registreerisid end rekordilised 185 solisti. Lõppvõistlusele pääsesid 16 lauljat 4.–6. klassidest, 18 lauljat 7.–9. klassidest ja 21 lauljat 10.–12. klassidest. Valiku tegi demode põhjal žürii, mille koosseisu kuulusid produtsent ja laulukirjutaja Sven Lõhmus, vokaalpedagoog Helen Kirsi ja laulja Rasmus Rändvee.