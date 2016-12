Tahaksin tänada perekond Siinori taksofirmat (1)

Nädal tagasi käisin Tallinnas silmapolikliinikus silmaoperatsioonil. Selleks kasutasin Siinori taksoteenust. Ei oleks küll oodanud nii tähelepanelikku käitumist juhilt! Ta võttis mind (ja ka teised haiged) koduukse juurest peale ja õhtul tõi samuti tagasi. Tallinnas võttis käealt kinni ja viis arstikabineti ukse taha, kus õde võttis minu dokumendid ja pani mind ootama. Pärast õnnestunud operatsiooni ja väikest puhkust tuldi mulle järele. Siinor võttis minu rohuretseptid ja käis ise ka apteegis ning viis mind siis lausa kavaleri kombel autosse, et tagasi Saaremaale sõita. Ja see kõik toimus nii loomulikult ja humoorikalt, et võttis minult eesootava operatsiooni hirmud.

Aitäh Siinori perele!

Pensionär Aino Sepp