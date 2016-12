Tugev tuul põhjustas Kuivastus laevajärjekorrad

Pühadejärgse parvlaevajärjekorra Kuivastu sadamas põhjustas tugev tuul, mistõttu ei saanud kolmest laevast kaks esmaspäeval sõita.

“See oli tingitud suurest tuulest, mistõttu terve päeva sõitis ainult laev Hiiumaa, Ionas sai liinile õhtul, kui tuul vaibus,” ütles Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsioonijuht Sirle Arro teisipäeval BNS-ile. “Meil oli küll valmis ka Kõrgelaid, aga ka see ei saanud suure tuule tõttu sõita,” lisas Arro, kuid rõhutas, et õhtuks said kõik soovijad üle veetud.

Arro sõnul on tugev tuul laevadele probleem, kuna sellega kahaneb nende manööverdamisvõime. “Tasub ka meeles pidada, et sadamais, mis ongi ehitatud varjulisematesse kohtadesse, on tuul alati nõrgem kui mere peal,” märkis Arro.

Tema sõnul teevad merelemineku otsuse kaptenid, lähtudes eelkõige ohutusest. “Kaptenid otsustavad vastavalt olukorrale merel, ei tasu arvata, et nad ei tahaks sõita. Kapten vastutab laeva ja inimeste turvalisuse eest ning ei saa võtta liigseid riske,” rääkis Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht.

Arro avaldas kahetsust, et inimesed pidid esmaspäeval Kuivastus kaua ootama. “Siin langes kokku kaks ebasoodsat tegurit – tuuline ilm ja pühadeaegne suurem liiklus – ning see tegi olukorra pingelisemaks,” ütles Arro.

Esmaspäeval, kui oli jõulupühade viimane vaba päev, tekkis Kuivastu sadamas pikk järjekord sõidukitest, kes pidid laevale pääsemist ootama.