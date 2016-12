Kuressaare päevakeskuses tähistati jõulupühi (+GALERII)

Päevakeskus täitus eile pidulikult üleslöödud härrade ja prouadega, kes olid tulnud osa saama toredast jõulupeost. Meelelahutusprogrammi eest kandsid hoolt Leisi valla aktiivsed naised, kes üritusele laulude ja tantsudega hoogu andsid.

Saal sai rahvast täis. Peo avasõnad ütles neile Kuressaare linna sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe, kes kinnitas oma heameelt selle üle, et keskuse ruumid on taas inimestega täitunud.

Lisaks jõulutervitusele ja pühadesoovidele meenutas Lindmäe oma vanavanemate räägitud lugusid ja lauldud laule ning ärgitas kõiki pidulisi samasuguseid mälestusi jagama ka oma järeltulijatele. “Rääkige lastele oma jõuludest. Olgu need siis soojad, külmad, lumised või mitte. Need on vahvad mälestused, mis nendele jäävad eluks ajaks,” ütles ta.

Meelelahutajad olid seekord tulnud Leisi vallast Pärsamalt. Memmede laulu-, pilli-, ja tantsuansambli Muigud juhendaja Aina Tomson ütles, et Muigud tegutsevad kuuendat aastat, kuid päevakeskuses ollakse esimest korda. Etteaste avati palaga, mis kandis pealkirja “Pensionäride ood laulule”. Muigud ei piirdunud aga pelgalt lauludega, vaid tegid üheskoos ka mõned tantsud, mis publiku lausa plaksutama panid.